Codrin Ştefănescu: Actuala conducere a partidului are o sarcină foarte grea - trebuie să ne împace pe noi toţi

„Asta au votat delegaţii, asta vor, eu am ţinut un discurs în care cred, am spus că nu mă schimb, că nu uit nici trecutul. Probabil că mesajul este: trebuie să uităm de problemele noastre şi să considerăm că trebuie să ne schimbă, să ne resetăm. Actuala conducere a partidului are o sarcină foarte grea - trebuie să ne împace pe noi toţi pentru că se pleacă din sală nu în echipă, după cum vedeţi. Nu am putut să-i ţin lângă mine nici pe Şerban Nicolae, nici pe Liviu Pleşoianu. Ar fi trebuit să ieşim cu toţii pe scenă, să dăm dovadă de unitate”, a declarat Codrin Ştefănescu.







El a spus că este nevoie de o întâlnire a actualei conduceri a partidului cu toţi cei care au candidat.





„Împreună să găsim o formulă în care să coexistăm în partid, să găsim fiecare ceva bun de făcut pentru fiecare dintre noi. Altfel, nu ştiu ce să zic”, a mai spus Ştefănescu.

