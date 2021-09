Cîţu: Am trimis demisiile miniştrilor USR PLUS şi propunerile de interimari la Palatul Cotroceni

Florin Cîţu a confirmat miercuri că a trimis către preşedintele Klaus Iohannis demisiile depuse cu o zi în urmă de miniştrii USR PLUS. După ce vor fi semnate de către şeful statului, acesta va semna şi decretele pentru numirea miniştrilor interimari.

„Am trimis demisiile şi propunerile la palatul Cotroceni”, a declarat Florin Cîţu, înainte de şedinţa conducerii PNL. Cîţu a convocat o şedinţă a Biroului Politic Naţional al PNL pentru a vota rezoluţia ca toţi parlamentarii partidului să susţină demersurile Guvernului şi „să nu facă vreun demers împotriva propriului guvern indiferent de funcţia pe care o au”.

„PNL nu face guvern cu PSD. Să fie foarte clar, PNL nu face guvernare cu PSD. Foarte clar vom face acest lucru în interior. Cine face demersuri împotriva propriului guvern se va supune consecinţelor propriului statut. Mi se pare bizar să faci demersuri propriului partid”, a transmis premierul.

Vicepremierul Dan Barna şi miniştrii USR PLUS au mers marţi dimineaţă la Guvern pentru a-şi depune demisiile anunţate încă de luni seara. „În această dimineaţă am făcut ceea ce am anunţat. Am înregistrat şi depus demisiile, împreună cu miniştrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris copreşedintele USR PLUS, Dan Barna, pe Facebook.