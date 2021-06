Cîţu: Nu contează chiar aşa de mult vârsta, conteaza ceea ce faci pentru România

„Eu mă bazez pe oameni care au demonstrat în PNL. Aţi văzut lângă mine oameni care au aplicat liberalismul în toate funcţiile pe care le-au ocupat şi au arătat că se poate. Eu sunt înconjurat de oameni de succes pentru că ceea ce au făcut aceşti oameni în funcţiile pe care le-au avut, vreau să fac eu cu România. Oameni ca Emil Boc, oameni ca Gheorghe Flutur, Ionel Bogdan (preşedintele CJ Maramureş – n.r.) şi împreună vom reuşi pentru România. Pentru mine este foarte important şi am plecat în această competiţie cu un singur gând – doar liberalismul salvează România, dar cel aplicat, nu doar din vorbe. Ideea este că avem oameni care au arătat că se poate şi am arătat şi eu anul trecut că şi la nivel naţional se poate, dacă aplici principii liberale şi sunt simple, transparente şi sunt de bun simţ”, a declarat Florin Cîţu, întrebat vineri la Baia Mare ce filiale îl susţin la şefia PNL.

Întrebat la cine crede că s-a referit Ludovic Orban când a spus că sunt tineri care l-au dezamăgit, Cîţu a răspuns: „Trebuie să întrebaţi pe domnia sa la cine se referă. Eu am promovat tineri în PNL, nu doar din PNL”.

„În acelaşi timp nu este vorba doar despre tineri. Este vorba despre oameni care fac lucruri pentru România. Nu contează chiar aşa de mult vârsta, contează ceea ce faci pentru România, iar pentru noi contează să ducem mai departe aceste principii ale liberalismului. Ele sunt foarte simple. Eu vreau, repet ce am spus şi tot spun de un an de zile, două lucruri foarte importante – proprietatea privată este sfântă într-o Românie liberală, antreprenorul este un erou. Sunt lucruri la care eu ţin foarte mult şi sunt chintesenţa liberalismului şi arătăm că şi în România se poate face acest lucru. Trebuie să ne întrebăm de ce ne-au ocolit investitorii atâţia ani de zile şi întotdeauna se aşezau în ţările de lângă noi. Pentru că aceste două lucruri nu au fost respectate până acum – proprietatea privată şi antreprenorii. De aceea eu vreau de fiecare dată să arăt că România are rezerve importante de antreprenori. Să ştiţi că fără antreprenori nu avem efervescenţă economică. Este nevoie de oameni care îşi asumă risc, proprii bani pentru a dezvolta o afacere şi ei trebuie încurajaţi. Trebuie să avem din ce în ce mai mult genul acesta de oameni”, a completat premierul.

În privinţa părerii susţinute de Emil Boc şi Florin Cîţu, conform căreia partidul are nevoie de un suflu nou, preşedintele PNL a spus că el deja a adus un suflu nou în partid, explicând faptul că a susţinut de-a lungul timpului candidatura foarte multor tineri.

„Nu este importantă vârsta preşedintelui PNL, ci cine este, ce concepţii are ce face preşedintele PNL, eu pe mine nu mai pot să mă înnoiesc, să mă întineresc pentru că asta este natura, asta e viaţa, ceasul ticăie şi nu pot să merg decât spre senectute, înainte”, a spus preşedintele PNL.