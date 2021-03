Cîţu, despre „obiceiul” PSD de a depune moţiuni: „O să ignorăm”

În contextul în care comunicarea cu PSD este deficitară, social-democraţii venind cu moţiuni simple pe bandă rulantă şi ameninţă chiar cu o moţiune de cenzură, implementarea PNRR ar putea ridica probleme în regiunile conduse de membrii formaţiunii social-democrate.

„Îmi aduc aminte că anul trecut am făcut parte dintr-un Guvern care a condus România într-o perioadă dificilă, cu un Parlament majoritar PSD care încerca să ne oprească în fiecare zi. Şi totuşi am reuşit să facem faţă, am guvernat România bine anul trecut. Anul acesta o să ignorăm.” a spus Florin Cîţu vineri, la finalul şedinţei de Guvern.

PSD va depune săptămâna viitoare o moţiune simplă la Camera Deputaţilor împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, a transmis liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Acesta argumentează moţiunea simplă spunând că Adrian Oroş „este într-o lume paralelă cu acest domeniu” şi îl acuză de faptul că nu s-au luat măsuri pentru problemele din domeniul industriei agroalimentare, precum seceta. Printre acuzaţii, social-democratul subliniază că ţara noatră nu mai produce pesticide, îngrăşăminte sau seminţe şi că produsele româneşti nu sunt promovate.