Ce parlamentari au avut reacţii bizare la discursul lui Zelenski din Parlamentul României

Înainte de discursul lui Volodomir Zelenski, Diana Şoşoacă, senatoare aleasă pe listele AUR, a avut mai multe mesaje împotriva preşedintelui Ucrainei. Deşi prezentă în sala unde urma să fie prezentat discursul lui Zelenski la început, Şoşoacă a dispărut în momentul în care şeful statului ucrainean a plecat. „S-au încălcat toate normele de drept internaţional, pentru că nu vine nimeni ca să stai să te uiţi la o înregistrare. Înregistrarea aceea este actul de trădare al acestor aleşi faţă de poporul român şi este lipsa de bun simţ a Ucrainei cu graniţele nedeclarate la ONU. Cum poate Marcel Ciolacu să spună... Slava... vecinilor? Nu pot să asist la aşa ceva”, a precizat Şoşoacă, potrivit Mediafax

Exact înainte de discursul lui Zelenski, un mesaj împotriva acestuia a avut şi deputatul PSD, Daniel Ghiţă. „Zelinski, nu aveti ce sa ne declaraţi in Parlamentul Românei ! Când aţi vorbit în Parlamentul European, atacurile asupra poporului au fost extrem de agresive. Deci, orice ieşire publică plăteşte poporul nevinovat! Poporul român trăieşte in sărăcie si cu teama zilei de mâine. Pentru mine are prioritate. Luam de la gura seniorilor să cumpărăm arme, când se putea evita acest război, inutil”, a scris Ghiţă pe Facebook.

Deputatul AUR, Antonio Andrusceac, l-a criticat pe Volodimir Zelenski, pentru faptul că solicită care România să oprească conductele cu gazul rusesc, dar Ucraina nu ar fi făcut acest lucru în cazul conductelor care alimentează Germania. De altfel, mai mulţi aleşi ai AUR, printre care Dan Tănasă şi George Simion, au fost printre cei care nu au aplaudat după discursul numărului unu din statul ucrainean. Simion a filmat în tot timpul discursului.

Dan Barna l-a ironizat pe George Simion pentru că în timpul discursului nu avea căşti. USR-istul l-a întrebat dacă ştie limba ucraineană. Răspunsul lui Simiona venit într-o filmare cu propriul telefon „Eu pot să înţeleg totul. Da. Unu: să intri în altă ţară cu bombe şi tancuri, cum a intrat Vladimir Putin, nu poţi să înţeleg. Doi: să te cheme Volodimir Zelenski, să ai decalraţii împotriva românilor, să intri în direct, poate în direct, în Parlamentul României şi să nu-ţi ceri scuze pentru felul în care ai abordat relaţia cu românii din Ucraina până acum, la fel, nu pot să înţeleg. E dureros pentru noi”, a precizat şi preşedintele AUR.





Vizita la Ambasa Rusiei

De altfel, dintre cei amintiţi mai sus, senatoarea Diana Şoşoacă, alături de alţi trei parlamentari, au mers la Ambasada Rusiei din România pentru a discuta cu Valery Kuzmin, despre „neutralitatea” României, în condiţiile în care nu aveau niciun mandat din partea Parlamentului. Cei patru s-au prezentat la ambasadă ca şi cum ar fi fost puşi să înainte poziţia oficială a statului român.





Până în prezent, Camera Deputaţilor şi Senatul nu au luat nicio decizie privind sancţionarea celor care şi-au asumat o calitate pe care nu o aveau.