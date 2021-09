Cătălin Drulă, mesaj dur pentru Cîţu: „Nu înţelege că e terminat politic. Toxic pentru România”

Vicepremierul Dan Barna şi miniştrii USR PLUS au mers marţi dimineaţă la Guvern pentru a-şi depune demisiile anunţate încă de luni seara. „În această dimineaţă am făcut ceea ce am anunţat. Am înregistrat şi depus demisiile, împreună cu miniştrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris copreşedintele USR PLUS, Dan Barna, pe Facebook.

Copreşedintele USR PLUS urmează să aibă o întrevedere marţi cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema crizei guvernamentale. De la şedinţă va lipsi celălalt copreşedinte al partidului, Dacian Cioloş, care este plecat la Paris, pentru a participa la un eveniment organizat de preşedintele Macron.