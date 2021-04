Şoşoacă anunţă că şi-a făcut partid: „Sunt mai mult decât Marine Le Pen”

Diana Şoşoacă este de părere că Marine Le Pen, şefa Adunării Naţionale (dreapta radicală franceză), a fost lăsată „fără replică” şi nu se mai află în atenţia publicului din Franţa. În acest context, senatoarea consideră că îi este superioară pentru că „pe mine nu mă lasă nimeni fără replică”, spune Şoşoacă.

Aceasta nu a dorit să dezvăluie cum se numeşte partidul său.

„AUR nu mai există nici el, a căzut 4%, vă mai luaţi după sondajele astea plătite. Mă uitam la altă televiziune care vorbea despre trecerea de la USR la AUR şi la AUR mă puneau pe mine ca să inducă lumea în eroare. Vreau să precizez la nivel naţional, nu sunt membră AUR, nu mai fac parte din AUR şi prin toate peregrinările mele prin ţară, am văzut acest lucru, au încercat să mai adune oameni, dar nu a venit nimeni, pentru că li s-a spus că Diana Şoşoacă nu mai este în AUR. Este deja făcut un partid, veţi auzi de el când va veni timpul. Nu vă spun nimic până nu consider că e necesar. Poate că sunt mai mult decât Marine Le Pen, am văzut că ea nici nu prea mai există pe acolo, au lăsat-o fără replică. Pe mine nu mă lasă nimeni fără replică”, a spus Diana Şoşoacă la România TV.