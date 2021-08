Raed Arafat a explicat cum pot apărea incendiile de pădure şi de ce nu se folosesc în România avioane de intervenţii cu apă de mare

Acesta a explicat că România are un avion militar care a fost trimis şi la intervenţiile pentru stingerea incendiilor de vegetaţie din Grecia.

În România, cel mai adesea incendii de pădure apar în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, unde intervenţia se face cu maşina de incendii forestiere sau cu elicopterul, însă nu cu avioane care se încarcă cu apă din mare.

„În fiecare an am avut mai ales în zona Parcului Domogled, în zona Caraş, Mehedinţi. Am mai avut astfel de situaţii dar restrânse. Intervenţia a fost terestră şi pe cale aeriană.

Riscul există. Poate fi prevenit cât de mult posibil dacă nu aruncăm ţigări. Şi din maşină, dacă eşti într-o zonă frumoasă, împădurită, circuli cu maşina, ai aruncat ţigara din geam nestinsă şi cu asta poţi să porneşti un incendiu de pădure.

Bineînţeles, căldura mare, lemnul uscat pot duce la apariţia unor incendii”, a declarat, luni seară, Raed Arafat pentru Digi24.

Acesta a explicat că România are un avion militar care a fost trimis şi la intervenţiile pentru stingerea incendiilor de vegetaţie din Grecia, însă acesta foloseşte un sistem care transportă până la 6 tone de apă din punctul de decolare.

„Este un avion care foloseşte un sistem de cutii, fiecare cu câte 1.000 de litri care se umple la sol, după care se încarcă şi avionul aruncă între 5 şi 6 tone de apă, cu retardant (engl. - agent chimic folosit pentru stingerea sau încetinirea răspândirii focului – n.red.), cu tot ce trebuie de sus, după care se întoarce, umple altele.

Pădurea noastră nu este lângă mare. Dacă era Grecia, Italia, Turcia, unde pădurile sunt în zona mării, acolo clar că mai eficient e un avion care se umple de la mare în timpul zborului.

La noi, pentru Parcul Domogled, dacă vrei să umpli de la mare atunci nu mai faci nicio misiune, pentru că ai de zburat mult.

Lacurile nu permit o distanţă suficientă avioanelor noastre să umple de acolo şi să decoleze, pentru un avion cum este Spartanul sau Canaderul”, a mai spus şeful DSU.