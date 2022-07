Poliţiştii de penitenciare ameninţă că vor bloca activitatea din închisori. Ce nemulţumiri au sindicaliştii

Sindicaliştii îi cer lui Cătălin Predoiu să aibă o poziţionare publică pe această temă şi acuză lipsa de implicare a ministrului în rezolvarea problemelor din penitenciare.







FSANP anunţă că penitenciarele Vaslui şi Deva " sunt primele închisori în care angajaţii vor face exces de zel în îndeplinirea sarcinilor profesionale pentru a bloca activitatea penitenciarului la începutul lunii august 2022":

" Drepturile deţinuţilor nu ar mai putea fi asigurate, iar activităţile cu persoanele condamnate s-ar bloca, inclusiv prezentarea la instanţele de judecată a persoanelor private de libertate ar fi îngreunată", transmite Federaţia, printr-un comunicat de presă, menţionând că relaţia cu ministerul justiţiei este una tensionată.







" Tensiunile dintre poliţiştii de penitenciare şi ministrul Cătălin PREDOIU au apărut pe fondul lipsei de reacţie publică a ministrului justiţiei vizavi de informaţiile apărute în spaţiul public legate de modificarea condiţiilor de pensionare a angajaţilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională", spun sindicaliştii, salutând reacţiile şefilor de la Apărare şi Interne pe această temă.



"Ministrul apărării Vasile Dîncu şi ministrul de interne Lucian Bode au avut poziţii publice ferme care au venit în sprijinul militarilor şi poliţiştilor, pe când Cătălin Predoiu, în calitate de ministru al justiţiei, a preferat să tacă, deşi Ministerul Justiţiei este minister avizator al tuturor actelor normative cu incidenţă asupra drepturilor esenţiale legate de salarizarea si pensionarea poliţiştilor, militarilor şi poliţiştilor de penitenciare", arată sursa citată.

Recent, Ministerul Muncii a transmis un memorandum unor instituţii din Guvern, spre avizare, în vederea luării unor măsuri pentru declanşarea reformei pensiilor (măsuri prevăzute în PNRR), printre prevederi fiind şi includerea pensiilor ocupaţionale ale militarilor în categoria celor cu regimuri speciale. Ministerul Apărării, condus de Vasile Dîncu, şi cel al Internelor, unde ministru e Lucian Bode, nu au avizat proiectul, nefiind de acord cu această măsura.



„În cadrul discuţiilor, pentru că eu consider că masa Guvernului e şi o platformă de dialog, nu trebuie să fim toţi de acord. O poziţie diferită faţă de Ministerul Muncii am avut eu şi ministrul Apărării. Eu am spus clar: am citit de mai multe ori articolul 215 (n.r. – jalonul) din PNRR. Nu am înţeles nicăieri că e vorba de pensii militare. Am arătat ce înseamnă pensie de serviciu, ce e ocupaţională”, a precizat Lucian Bode, joi, care a afirmat că jumătate din pensiile militarilor sunt sub 4.000 de lei. Ministrul de Interne a mai subliniat că va avea discuţii cu ministrul Vasile Dîncu (Apărare) şi cu reprezentanţii sistemului de intelligence, pentru a veni cu un punct de vedere comun.





Comisia Europeană a cerut includerea pensiilor militare în reforma pensiilor, fiind considerate ca făcând parte din categoria veniturilor cu regimuri „speciale”.