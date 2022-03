Peste 387.000 de cărţi de identitate expirate sunt în circulaţie în acest moment. Valabilitatea lor va înceta în 7 iunie

”De la 1 martie 2020 până în 7 martie 2022, în prezent se mai află în circulaţie, expirate, un număr de 387.000 de cărţi de identitate a căror valabilitate va înceta în data de 7 iunie 2022”, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date a MAI, chestor de politie Catalin-Aurel Giulescu.





Potrivit acestuia, 111.000 de cărţi de identitate, respectiv un sfert au expirat în ianuarie, februarie şi martie 2022, 202.000 au expirat în 2021, iar 74.000 sunt expirate din 2020.





Şeful Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a menţionat că termenul de eliberare a cărţii de identitate este de 30 de zile.





“Termenul de eliberare a cărţii de identitate este de 30 de zile cu posibilitatea prelungirii acestui termen de către şeful Serviciului Public Comunitar în situaţii justificate cu încă 15 zile. Pentru situaţii de excepţie, în baza unor cereri adresate şefilor serviciilor publice comunitare, acest termen poate fi redus tocmai pentru a răspunde necesităţilor pe care cetăţenii le pot avea. Actul de identitate prezent se lasă în posesia titularului până la eliberarea noului document de identitate”, a precizat sursa citată.





De asemenea, numărul de solicitări a ajuns la 10.000 de cereri pe zi, iar capacitatea de producţie este de 32.000 de cărţi de identitate pe zi.





“În ultimele două săptămâni a crescut numărul de solicitări încât am ajuns între 9.000 şi 10.000 de cereri pe zi. Capacitatea noastră de producţie este de 32.000 de cărţi de identitate pe zi, nu am atins-o niciodată, aceasta este capacitatea tehnică într-un singur schimb, putem să creştem numărul în măsura în care va fi necesar. În ceea ce priveşte preluarea de cereri, un număr maxim de cereri sunt preluate în lunile iulie şi august în fiecare an. În luna iulie media este de 19.000 de cereri zilnice, iar în luna iulie este de 20.000 de cereri zilnice, maximul a fost atinsă în 20 august 2019 de aproximativ 21.000 de cereri preluare într-o singură zi”, au explicat şeful Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Reprezentanţii Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date au anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că deţinători actelor de identitate expirate trebuie să se prezinte în următoarele 90 de zile pentru preschimbarea acestora.