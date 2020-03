Adevărul Live, de la ora 13:00. Irak şi Afghanistan: cum am ştiut să valorficăm participarea armatei române?

Acum, după 20 de ani de sacrificii enorme umane şi materiale, americanii au decis că a venit timpul să facă pace cu talibanii şi, ca atare, au semnat deja acordul de retragere completă a lor şi a tuturor trupelor străine într-un interval de 14 luni. Talibanii îşi recuperează astfel complet ţara, o vor boteza “Emiratul Islamic al Afganistanului” şi vor implementa noua Constituţie pe care au promis-o, cea concepută în spiritul Sharia, neîndurătoarea lege islamică.

În Irak avem o decizie a Parlamentului care cere americanilor retragerea cât mai rapidă din ţară, între timp continuă violenţe inter-comunitare teribile, un război civil cu urmări dezastruoase pentru echilibrul unei ţări în care se lovesc acum interes dintre cele mai diverse. Şi nu numai cele legate de petrol.

Noi am participat la acţiuni militare în aceste două ţări, am investit fonduri importante în raport cu bugetul României, ne-au murit oameni, alţii au fost răniţi grav şi vor rămâne infirmi pe viaţă. Poate a venit momentul să ne întrebăm dacă obiectivele cu care am intrat în războaiele din Afganistan şi Irak au fost atinse şi care este (sau care ar putea fi) obiectivele naţionale ale României pentru perioada următoare, ştiin să ne valorificăm (sau nu) angajamentul de până acum. Aceasta este tema discuţiei de azi, de pe Adevărul LIVE începând cu orele 13, între generalul de armată Constantin Degeratu, fost Şef la Statului Major General al Armatei Române şi jurnalistul Cristian Unteanu.