Românii care au participat la un concurs de robotică în Rusia s-au întors în ţară: „Ne-au pus să dăm jos steagul României” / Cîmpeanu: „Am fost în contact cu ei”

„Am fost tot timpul în contact cu ei. După ce au plecat, ne-au anunţat şi de atunci am fost tot timpul în contact. Ministerul Educaţiei nu dă niciun aviz, nu trebuie să fie informat, este un concurs pe care nu l-a organizat Ministerul Educaţiei şi nu au datoria de a informa.

Am aflat după ce au plecat, din acel moment am fost în permanent contact, inclusiv ieri am discutat cu profesorul Panea. L-am rugat să mă anunţe când ajung la aeroport. M-au anunţat când au ajuns la aeroport în Rusia, m-au anunţat când au decolat şi când au aterizat la ora 5 de dimineaţă în Istanbul şi m-au anunţat când au sosit de dimineaţă pe Otopeni”, a declarat ministrul Cîmpeanu, contactat de „Adevărul”.

Coordonatorul echipei, Ionuţ Panea, a declarat că organizatorii i-au pus pe elevii români să dea jos steagul României de pe stand şi de pe robot sâmbătă, la inspecţia dinaintea concursului, care a avut loc duminică, 27 februarie, scrie Edupedu.ro. „Ne-au pus să dăm jos steagul României de pe stand şi de pe robot”, a spus coordonatorul, arată sursa citată.

Ionuţ Panea a mai precizat că gazdele „sunt foarte reci”, că nu au fost lăsaţi să pună steagul României nicăieri şi chiar că ar fi fost îndemnaţi să stea cu gecile pe ei, pentru a nu li se vedea tricolorul pe tricou.

Cu toate acestea, echipa elevilor români a reuşit să se claseze pe locul al doilea, dintr-un total de 21 de echipe participante. „Felicit echipa de robotică AutoVortex pentru excelenta performanţă înregistrată la Turneul regional de la Sankt Petersburg (26-27 februarie), cu atât mai mult cu cât această calificare în finala Campionatului a fost obţinută în condiţii competiţionale atipice! În contextul dat, clasarea pe locul al doilea într-un turneu cu 21 de echipe participante este un rezultat remarcabil, care face cinste României!”, a transmis Ministerul Educaţiei, duminică, la finalul concursului regional.