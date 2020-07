Disperarea românilor când ajung în Grecia: Bătaie de joc. Pe germani nu îi testează

„Azi la ora 15 am ajuns în vamă şi degeaba le-am arătat testul PCR. Am fost ameninţat printre cuvinte urâte, că dacă nu accept şi testarea lor pe marginea şoselei cu aceeaşi pereche de mănuşi la toată lumea, mă întorc în Bulgaria. Aveau o masă plină de eprubete ţinute în căldură şi cine ştie dacă ştiau şi ale cui şi cum sunt.

Bătaie de joc. Aşa suntem trataţi deoarece reprezentanţii MAE nu iau atitudine. În faţa mea mea era o maşină de Germania care venea tot din Bulgaria şi a fost lăsată să treacă fără nici o testare”, scrie un turist.

Pe lângă reproşurile făcute de alţi români, care spun că „aşa le trebuie, mai bine rămâneau în ţara”, sunt şi postări care arată prin ce au trecut turiştii care au venit cu avionul.

„Pentru cei care vin în Grecia cu avionul: am zburat cu o cursă charter Cluj Napoca-Corfu. La aterizare am prezentat buletinul şi codul QR. Am fost testaţi toţi din avion, inclusiv copiii. Totul a durat aprox.40 de minute. Mai mult, am stat după bagaje. Am primit un mesaj în care se spunea să stăm la izolare 24 de ore. A trecut o zi, nu am fost contactaţi. Deci suntem ok, rezultat negativ la COVID-19. De acum ne bucurăm de vacanţă”, scrie un altul.

”Au fost confirmaţi şi după 4 zile 🤣🤣🤣 aşa că mai bine nu răspundeţi la telefon”, sugerează un alt turist.

Toate aceste relatări îi determină pe românii care încă nu au plecat să anuleze sau cel puţin să-şi suspende rezervările, scriu majoritatea românilor.

MAE anunţa pe 3 iulie că Grecia poate modifica fără preaviz condiţiile de intrare în ţară

Ministerul Român de Externe a avertizat pe 3 iulie că Grecia poate schimba regulile de intrare pe teritoriul ei, fără preaviz, în funcţie de numărul de noi cazuri de COVID-19. La acel moment, România raporta peste 400 de cazuri noi de coronavirus în 24 de ore. În prezent, conform celui mai recent anunţ făcut de autorităţi, numărul a crescut la peste 600.