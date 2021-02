Cum au încercat trei români să păcălească un englez la cumpărarea unei maşini: „Din fericire, soţia mea se uita pe geam şi a văzut totul“

Un cetăţean englez din localitatea Tiptree, Essex, şi-a scos la vânzare maşina, un Audi A5, la preţul de 7.000 de lire sterline. Trei bărbaţi români s-au arătat interesaţi, sâmbăta trecută, şi au venit s-o vadă. Când englezul a început să-şi prezinte autoturismul, unul dintre români i-a atras atenţia că roata de rezervă are o problemă, iar bărbatul s-a dus în spatele maşinii, explicându-i că totul este în regulă, relatează cotidianul The Sun.

Era de fapt doar o manevră de distragere a atenţiei, a constatat mai târziu englezul de 34 de ani. Cât timp el se afla în spatele maşinii, unul dintre ceilalţi doi români rămaşi în faţă a turnat ulei, dintr-o sticlă de suc, în vasul de expansiune în care se afla lichidul de răcire - antigelul. Rezultatul scontat era ca maşina să scoată un fum dens, iar cumpărătorul să obţină un preţ mult mai mic, pentru o presupusă defecţiune a motorului.

Întreaga scenă a fost văzută de soţia vânzătorului, care şi-a dat seama de escrocherie şi i-a atras atenţia acestuia, moment în care cei trei bărbaţi au fugit cu o maşină argintie, în care se afla un copil, a povestit englezul, notează ştirileprotv.ro.

Englezul a pornit apoi motorul, şi un nor de fum dens a ieşit din eşapamentul maşinii.

„Am pus maşina vineri pe un site de anunţuri, iar sâmbătă am primit un telefon. M-am grăbit să ajung acasă, am spălat-o, şi apoi în faţa casei a oprit o maşină cu trei români şi un copil. Unul din ei se uita la roata de rezervă şi spunea, asta e stricată, asta e stricată. Nu era nimic în neregulă cu roata, şi m-am dus să-i arăt. Ceilaţi doi au rămas în partea din faţă a maşinii, unul a turnat ulei în lichidiul de răcire, iar celălalt în admisia de aer. Din fericire, soţia mea se uita pe geam şi a văzut totul. Şmecheria era ca apoi să spună că este arsă garnitura de chiulasă şi apoi să-mi ofere o nimica toată pe maşină, deşi era într-o stare perfectă de funcţionare. Nu-mi vine să cred că au avut tupeul să facă asta chiar în faţa casei mele” a spus englezul, un fost ofiţer de Poliţie.

Omul aşteaptă să vadă acum factura de reparaţii, dar se teme că daunele sunt mult prea mari.

Incidente similare au mai avut loc în Essex şi în estul Londrei, arată The Sun. „Este o anchetă în curs cu privire la deteriorarea unei maşini” a precizat un oficial al poliţiei din Essex.