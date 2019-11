Arafat răspunde acuzaţiilor lui Cioloş: Dacă el crede că eu conduc intervenţiile, înseamnă că nu ştie ce se întâmplă în ţară

"Dacă lumea crede, dacă dânsul crede că eu dau comandă la tot ce mişcă şi eu conduc intervenţiile şi coordonez intervenţiile, tot ce se întâmplă în ţară, din acest departament, înseamnă că lumea nu ştie ce se întâmplă în ţară", afirmă Arafat. El mai spune că după Colectiv s-a discutat despre activarea mecanismului de Protecţie Civilă Europeană, dar acesta ar fi ajutat dacă era nevoie de transportul pacienţilor. "Noi aveam nevoie de paturi (...) ori paturile nu sunt incluse în Protecţia Civilă Europeană", susţine Arafat.

Raed Arafat, şeful DSU, a răspuns, într-o înregistrare video postată, sâmbătă, pe Facebook, unor comentarii ale fostului premier Dacian Cioloş, legat de intervenţia de la clubul Colectiv. Cioloş a declarat şi că Arafat nu i-a arătat filmarea cu intervenţia de la Colectiv.

"Domnul Cioloş a spus ca l-aş fi înşelat că nu am spus nimic despre film. În primul rând eu am explicat foarte clar că acest film nu l-am văzut, nu l-am avut, deci nu aveam cum să îl ascund. Şi chiar şi dacă îl vedeam, nu ştiam că trebuie să urc cu filmul la nivelul primului ministru. Erau foarte multe materiale video în perioada respectivă cu ce s-a întâmplat acolo. Am văzut că dânsul spune că un Departament nu trebuie să ţină de un om. Sunt de acord, dar acest om are nevoie de sprijin pentru a putea consolida poziţia departamentului. Dânsul comentează că un astfel de departament, atunci când funcţionează sub comanda omului suprem, are o problemă. Departamentul nu funcţionează sub comanda omului suprem. Dacă lumea crede, dacă dânsul crede că eu dau comandă la tot ce mişcă şi eu conduc intervenţiile şi coordonez intervenţiile, tot ce se întâmplă în ţară, din acest departament, înseamnă că lumea nu ştie ce se întâmplă în ţară. Sunt mii de intervenţii pe zi, sunt sute de acţiuni în care sunt implicaţi pompierii, ambulanţa. Totul e reglementat prin lege", a declarat Arafat.