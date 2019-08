RADET susţine că sistemul centralizat este de două ori mai ieftin decât centrala termică

Concluzia RADET este că încălzirea centralizată este mult mai ieftină decât încălzirea cu o centrală termică, dar şi mai „ecologică”, deoarece aceştia din urmă ar putea plăti în curând o taxă pe noxe şi se supun riscului de explozie.

Mai precis, pentru a menţine o temperatură a locuinţei de 20 de grade, RADET a calculat că încălzirea pe un an întreg va costa, pentru un apartament de două camere cu consum de 6,12 Gcal/an, 998 lei prin sistemul centralizat şi 2.177 lei cu o centrală termică. Pentru un apartament de trei camere, costurile cresc la 1.340 de lei pe an în sistem centralizat şi 2.723 de lei pe an cu centrală. Costurile pentru un apartament de patru camere cresc la 1.715 de lei pe an prin sistem centralizat şi 3.485 de lei pentru centrală.

RADET mai subliniază şi avantajele pe care le are sistemul centralizat, precum faptul că este sigur în exploatare şi are durată de viaţă de peste 30 de ani, este ecologic şi poate funcţiona atât cu gaze, cât şi cu păcură, dar şi că lipsesc accizele de mediu.

În schimb, RADET exagerează pericolele instalării unei centrale termice, despre care susţine că au o eficienţă energetică inferioară, au durată de viaţă limitată la 10 ani şi există risc de explozie. De asemenea, RADET subliniază că centralele termice „nu respectă gradul de noxe eliberat şi consecinţa va fi iminenta introducere a plăţii Taxei de Mediu”.

RADET a mai „isterizat” şi în trecut populaţia. Cei care vor să se debranşeze de la RADET trebuie să ceară acordul vecinilor printr-un formular. Cu toate acestea, documentul prezintă avertismente scrise cu majuscule, prin care cetăţenii sunt alertaţi cu privire la riscuri exagerate ale centralelor termice, precum „pericol de explozie”, „afectează instalaţia blocurilor” sau „respiraţi aer poluat”.

