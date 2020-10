Noua linie de metrou din Drumul Taberei deserveşte 150.000 de rezidenţi şi 20.000 de angajaţi

În jurul fiecăreia dintre staţiile de metrou Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei şi Romancierilor, situate în capătul vestic al noii linii de metrou, locuiesc între 18.000 şi 22.000 de oameni care pot accesa metroul într-un interval de 10 minute de mers pe jos, potrivit calculelor companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

La capătul opus, densitatea rezidenţială scade la 8.000 – 10.000 de locuitori în jurul staţiilor Orizont, Academia Militară şi Eroilor, dar în schimb aceste zone reprezintă poli de dezvoltare pe segmentul de birouri. În zona extinsă a acestor staţii de metrou, incluzând aici şi proiecte din zona Progresului (AFI Tech Park şi Green Gate) şi Politehnică (Campus 6, The Light) sunt localizate imobile cu o suprafaţă închiriabilă cumulată de 191.000 de metri pătraţi în cadrul cărora, în condiţii normale, lucrează între 18.000 şi 20.000 de angajaţi.

În plus, dezvoltatorii au în construcţie sau în planificare spaţii suplimentare de circa 200.000 de metri pătraţi. Cele mai mari proiecte aflate în construcţie în această zonă sunt One Cotroceni Park (75.000 mp ce vor fi livraţi în două faze în dreptul staţiei de metrou Academia Militară) şi Campus 6.2 şi 6.3 (41.000 mp ce pot fi accesaţi atât prin staţia de metrou Politehnica, cât şi prin noua staţie de metrou Orizont, aflată la o distanţă de circa 1 kilometru).

Tronsonul Râul Doamnei – Eroilor are o lungime totală de 7,2 km şi este prima parte a liniei de metrou M5 ce ar trebui să lege cartierul Drumul Taberei de cartierul Pantelimon.

Vlad Săftoiu, Research Analyst, Cushman & Wakefield Echinox, afirmă: „Piaţa imobiliară a fost şi este într-o continuă dezvoltare ce nu a fost de cele mai multe ori consolidată prin investiţii în infrastructură din partea statului. Inaugurarea primului tronson de metrou din Drumul Taberei reprezintă un pas uriaş înainte în sensul în care o zonă dens populată, fără conexiune directă la cel mai rapid mijloc de transport în comun, va beneficia acum de o mobilitate mai ridicată, inclusiv în ceea ce priveşte traseul către locul de muncă. Ţinând cont de actualele clădiri de birouri din zonă, clădiri de referinţă pentru piaţa locală, precum complexul AFI Business Park, AFI Tech Park I, Campus 6.1 sau The Light One, precum şi viitoarele dezvoltări majore One Cotroceni Park şi următoarele faze ale proiectelor menţionate mai sus, putem estima că până la 40.000 de angajaţi se vor putea bucura de această importantă lucrare de infrastructură.”

Harta rezidenţilor din jurul celor 10 staţii ale liniei de metrou M5 şi a clădirilor de birouri din apropiere

Sursa: Cushman & Wakefield Echinox, Esri Romania (ArcGis)

