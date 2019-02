VIDEO Maia Sandu şi Andrei Năstase afirmă că au fost otrăviţi cu mercur: Guvernarea ne doreşte morţi

La rândul său, Andrei Năstase a afirmat că are certitudinea că cei doi lideri ai opoziţiei sunt „ţinta unui atac mişelesc din parte acestei guvernări care ne doreşte morţi”.





„Bineînţeles, nu pot face aşa ca în Rusia - cu împuşcatul pe stradă, dar se va întâmpla cât de curând dacă nu scăpăm de aceşti bandiţi. Ei au atentat la viaţa şi sănătatea noastră prin metale grele”, a spus Năstase.





„A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate. Am mers şi am făcut teste. Am descoperit că avem un conţinut exagerat de metale grele în sânge. Acest lucru mi s-a întâmpla mie şi domnului Năstase. Am făcut tratament şi acest tratament a ajutat la coborârea acestor metale grele în sânge. După o perioadă, testele recente au arătat iarăşi o creştere şi medicii cu care am discutat noi spun că această acumulare nu poate fi explicată în mod natural, deci nu se poate întâmpla fără o intervenţie din afară”, a declarat presei Maia Sandu.

