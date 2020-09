Reacţia preşedintelui CEC, după solicitarea PAS de a-şi prezenta demisia

„Am gestionat, în limita competenţelor, transparent şi corect, procesul de înregistrare prealabilă, am prezentat informaţii relevante subiectului şi am dispus verificarea cererilor depuse la CEC. Urmare finalizării procesului de înregistrare prealabilă, am sesizat autorităţile competente să verifice informaţiile sub aspectul veridicităţii datelor prezentate”, precizează Dorin Cimil, citat într-un comunicat de presă al CEC.



Referitor la circulara despre finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, preşedintele CEC menţionează că nu o susţine, nu a susţinut-o, de asta nici nu a semnat-o, iar argumentele le-a expus într-o şedinţă de lucru cu participarea membrilor CEC.



„Chiar dacă am fost desemnat de către acest partid politic, îmi menţin poziţia echidistantă, iar acţiunile mele nu favorizează un anumit concurent electoral. În deciziile pe care le iau mă conduc strict de principiile legalităţii, dreptăţii şi independenţii, nu mă las şi nu mă voi lăsa influenţat de vreo forţă politică”, mai punctează Dorin Cimil.



Partidul Acţiune şi Solidaritate a solicitat demisia lui Dorin Cimil, precizând că acesta a fost propus în calitate de membru CEC de către PAS cu intenţia ca instituţia Comisiei să devină apolitică, independentă, să apere interesul cetăţenilor şi să supravegheze cu adevărat organizarea unor alegeri libere şi corecte. „Cu regret, am asistat la acţiuni şi declaraţii din partea lui Dorin Cimil care pun la îndoială independenţa şi obiectivitatea acestuia. De exemplu, menţionăm următoarele acţiuni: neluarea măsurilor de anulare a cererilor prealabile false, susţinerea propunerii de deschidere nejustificată a secţiilor de votare în Rusia pe baza unor acte falsificate, acceptarea deciziei partizane a CEC faţă de excluderea partidelor din procesul electoral prezidenţial, decizie care este ilegală şi îl favorizează pe Igor Dodon”, menţiona formaţiunea.