Premierul desemnat se va prezenta luni în plenul Parlamentului

Deşi patru fracţiuni din Legislativ, Platforma DA, PAS, PDM şi PSRM, au anunţat tranşat că nu vor susţine Guvernul Gavriliţa, pentru a declanşa alegeri anticipate, deputaţii îi cer premierului desemnat să se prezinte în Legislativ cu un program de guvernare profesionist şi cu o echipă guvernamenată solidă, pentru a nu discredita instituţia Executivului



Deputaţii PAS spun că premierul desemnat va veni pe data de 8 februaie în plenul Parlamentului pentru a cere vot de încredere deputaţilor. Ei spun că Natalia Gavriliţa munceşte acum la elaborarea programului de guvernare cu care va veni în faţa deputaţilor.



„Cu siguranţă, dna Gavriliţa va veni luni în Parlament, pe data de 8 februarie, pentru că are 15 zile, cu tot cu ziua votului, în care ea trebuie să se prezinte în plenul Parlamentului.”, a declarat deputatul PAS, Vladrimir Bolea în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Deşi au anunţat că nu vor susţine Guvernul Gavriliţa, deputaţii Platformei DA spun că vor veni în plenul parlamentului, vor analiza programul de guvernare şi vor adresa întrebări potenţialilor miniştri.



„Vom fi în sala de şedinţe, vom participa la şedinţă pentru că este un respect faţă de cetăţeni, dar nu vom vota. Nici nu am fost solicitaţi, nu am fost antrenaţi în niciun fel la constituirea echipei guvernamentale. Totuşi, lucrurile trebuie luate în serios, să vină o garnitură de oameni competenţi, profesionişti, care să dea seriozitate procesului”, a declarat deputatul Platformei DA, Vasile Năstase.



În acelaşi timp, socialiştii îi cer Nataliei Gavriliţa să vină în faţa deputaţilor cu un program de guvernare profesionist, pentru a nu ştirbi imaginea instituţiei Executivului.



„Este important ca eventualii miniştri să fie profesionişti, asta e prima cerinţă. Programul de guvernare trebuie să fie unul complex, să arate cum va fi dezvoltată economia, sfera socială, medicina. Încă n-am luat nicio decizie, nici măcar nu ştim cine sunt miniştrii”, a declarat deputatul PSRM, Oleg Lipskii.



Anterior, liderul PDM, Pavel Filip a anunţat că, cel mai prodabil, fracţiunea democraţilor nu va participa la şedinţa Parlamentului în momentul dezbaterii programului de guvernare al cabinetului propus de Natalia Gavriliţa. Potrivit legii, Guvernul poate fi învestit cu voturile a cel puţin 51 de deputaţi.