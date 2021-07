NewEurope.eu: SUA şi unele state din UE au finanţat partidul Maiei Sandu cu 56 milioane de euro pentru a scoate Moldova de sub influenţa Rusiei. PAS: Minciuni plătite de Dodon

Potrivit neweurope.eu, citat de paranteze.md, scopul finanţării PAS a fost de a asiga victoria PAS la parlamentarlee din 11 iulie şi de a reduce influenţa Federaţiei Ruse în Republica Moldova.

Potrivit presupuselor documentelor secrete, majoritatea banilor provin din două state: Germania şi SUA. Activ în această finanţare mai sunt implicate România, Polonia, Cehia, Suedia, Marea Britanie, Italia. Finanţarea se face prin intermediul mai multor instrumente, cum ar fi:

Prin intermediul unor fundaţii non-guvernamentale; Prin intermediul unor partide din aceeaşi familie politică; Prin intermediul unor proiecte guvernamentale, atât oficiale, cât şi neoficiale; Companii private. Majoritatea banilor din această sumă de aproape 56 de milioane de euro sunt utilizaţi prin „scheme sure”, în care un rol dominant îl are „banii cash”, ceea cu ce de obicei luptă Occidentul.





Conform NewEurope, principalul coordonator al operaţiunii de “sprijin pentru viitorul euro-atlantic al Moldovei” este Germania. Berlinul se implică activ în susţinerea preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, şi a PAS, atât politic, cât şi financiar, logistic prin intermediul a câteva instrumente.

Recent, la Berlin, a fost organizată o vizită fastuoasă pentru Maia Sandu, care a fost primită de preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steimmeier, precum şi alţi demnitari. A fost puţin ciudată discuţia în regim de videoconferinţă a Maiei Sandu, aflată la Berlin, cu cancelarul german, Angela Merkel. Cu toate acestea, Angela Merkel şi partidul ei Uniunea Democrat Creştină sunt printre susţinătorii puternici ai Maiei Sandu şi PAS. Vocea puternică a Uniunii Democrat Creştine din Germania în Partidul Popular European a asigurat o susţinere politică masivă din partea celui mai mare grup politic din Parlamentul European pentru partidul Maiei Sandu, care a fost primit în această mare familie. Resursele umane, logistice şi financiare ale Uniunii Democrat Creştine, potrivit surselor New Europe, au ajutat la mobilizarea exemplară a cetăţenilor moldoveni aflaţi în Germania, ca aceştia să participe la alegerile prezidenţiale din toamna trecută şi să-şi dea votul pentru Maia Sandu.

Potrivit documentelor secrete, un rol important în sprijinirea Maiei Sandu şi a PAS îl are Fundaţia germană Kondrad Adenauer, care are birou în Republica Moldova. Această fundaţie cooperează activ cu serviciile secrete de la Berlin, fiind o punte oficializată de relaţii cu preşedinţia Republicii Moldova. Există şi un acord oficial de colaborare semnat între Preşedinţia moldovenească şi Fundaţia Kondrad Adenauer, în baza căreia statul german finanţează un grup de oameni, care lucrează pentru Maia Sandu. Din informaţiile New Europe, în total e vorba de aproximativ 15 persoane, cetăţeni moldoveni, care primesc un salariu lunar de la 2.000 la 4.500 euro.





New Europe scrie că o altă fundaţie prin care se finanţează indirect PAS este European Endowment Democracy, care are mai multe proiecte susţinute în R. Moldova. Un rol important îl mai are Fundaţia Soros, USAID, IREX, IND, IRI etc.

Planul privind sprijinul PAS la alegerile parlamentare din 11 iulie conţine un şir de acţiuni atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în mai multe state occidentale, inclusiv în SUA şi Canada. New Europe descrie mai jos doar câteva acţiuni, care figurează în documentele secrete, precum şi bugetele fabuloase acordate pentru această ţară mică.

Peste 6,74 milioane de euro au fost plătiţi direct pentru finanţarea PAS. Din întreaga sumă, doar o parte foarte mică a fost plătită semi-oficial, prin intermediul unor cetăţeni moldoveni aflaţi peste hotare, care au donat din numele lor partidului. Majoritatea banilor au fost transportaţi cash în Moldova. Potrivit rapoartelor, în acest scop au fost utilizate bagajele diplomatice, care nu sunt controlate. Aceşti bani aveau drept destinaţie:

Print (ziare, fluturaşi electorali); Atributică cu simboluri de partid (tricouri, chipiuri, drapele, genţi, carneţele, pixuri etc.). Remunerarea staffului central şi a voluntarilor. Remunerarea observatorilor la alegeri şi a membrilor birourilor electorale, delegaţi de PAS.

New Europe mai scrie că o sumă importantă - 8,38 milioane de euro, a fost destinată “suportului pentru partide prietene”. Deşi în rapoarte nu apar denumirile acestor “partide prietene”, este indicat că e vorba de “trei partide pro-europene şi două de centru-stânga, filo-ruse”. Scopul acestor “partide prietene” este să lovească în forţele pro-ruseşti, dar şi în alţi concurenţi „potenţiali adversari ai PAS”.

Reacţia PAS

Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că investigaţia jurnaliştilor de la NewEurope este un „fals plătit de socialişti”.

„Cai verzi pe pereţi - minciuni plătite cu bani grei de Dodon şi socialişti din banii furaţi de la cetăţeni. PAS este primul partid din Republica Moldova care se finanţează legal şi transparent şi care, din ziua fondării, a făcut apel către cetăţeni să ne susţină cu mici donaţii anume pentru a face politică curată. Le mulţumim celor 1404 oameni care au donat inclusiv în această campanie”, a scris Grosu pe Facebook.