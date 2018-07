Maia Sandu prezintă rezultatele vizitei opoziţiei la Strasbourg: Am dezminţit mai multe falsuri promovate de reprezentanţii regimului

Potrivit lor, scopul vizitei a fost de a informa oficialii europeni despre „situaţia care s-a creat în Republica Moldova după deciziile abuzive ale curţilor de invalidare a rezultatelor alegerilor locale noi din Chişinău”. Reprezentanţii celor trei formaţiuni susţin că au fost nevoiţi să dezmintă mai multe „falsuri promovate de către reprezentanţii regimului, care s-au aflat la Strasbourg în aceeaşi perioadă.

Într-o conferinţă de presă la IPN, preşedinta PAS, Maia Sandu, a declarat că toţi interlocutorii au condamnat deciziile abuzive ale justiţiei prin care alegerile din Chişinău au fost invalidate şi această situaţie a fost calificată nedemocratică. Politiciana a mai spus că în aceeaşi perioadă, la Strasbourg s-au aflat premierul, preşedintele Parlamentului, ministrul finanţelor şi alţi oficiali.

„Câteva din falsurile pe care le-am auzit după întâlnirile pe care aceştia le-au avut cu reprezentanţii instituţiilor europene erau că e problemă de lege, că legea în Republica Moldova nu permite chemarea la vot fără să se indice pentru cine să se voteze, ceea ce nu este adevărat. De asemenea, au fost comunicate informaţii eronate, precum că Andrei Năstase a recunoscut în şedinţa judecăţii că ar fi comis aceste încălcări. Deci, noi a trebuit să venim cu probe şi dovezi ca să spunem care a fost adevărul”, a notat Maia Sandu.



Lidera PAS a menţionat că, cu excepţia câtorva deputaţi din Partidul Social Democrat din România, nimeni nu crede în independenţa justiţiei din Republica Moldova, iar pentru toată lumea este clar că decizia de invalidare a alegerilor este una motivată politic. Referindu-se la rezoluţia adoptată în Parlamentul European, Maia Sandu a declarat că aceasta este una foarte dură şi care reprezintă un lucru foarte prost pentru Republica Moldova, pentru că „acţiunile iresponsabile ale guvernării îndepărtează Republica Moldova de Uniunea Europeană”.

„În loc să-şi asume consecinţele deciziilor proaste pe care le-a luat, regimul a declanşat un adevărat război împotriva instituţiilor europene şi dă vina atât pe ele, cât şi pe opoziţie. Am aflat din declaraţiile reprezentanţilor regimului că UE este de vină pentru faptul că justiţia nu funcţionează aşa cum ar trebui. Am mai aflat că opoziţia poartă vina pentru toate lucrurile care s-au întâmplat şi noi ne întrebăm – de când opoziţia este responsabilă de implementarea reformelor în justiţie sau poate opoziţia este de vină că a îndrăznit să participe la alegerile din Chişinău?”, se întreabă politiciana.



Maia Sandu a mai spus că printre subiectele abordate a fost şi modificarea sistemului electoral în unul mixt, iar oficialii europeni au revenit la cererea lor, susţinută de recomandările Comisiei de la Veneţia – să se revină la sistemul proporţional. Lidera PAS a mai spus că atacurile la adresa UE nu ajută nici autorităţile, nici cetăţenii. „Cu cât mai departe ne duce acest regim de Uniunea European㸠cu atât mai greu ne va fi să revenim”, a mai spus Maia Sandu.



Andrei Năstase, preşedintele PDA, a declarat că rezoluţia votată în Parlamentul European reprezintă o sentinţă dată actualei guvernări pentru „derapajele şi crimele pe care le-a comis din momentul în care s-au produs alegerile parlamentare trecute şi până în acest moment”. Potrivit lui, printr-un act fără de precedent, oficial, înaltul for al Parlamentului European se solidarizează cu protestatarii de la Chişinău, cu oamenii care nu sunt de acord cu instaurarea unei dictaturi.

„Din păcate practicile nedemocratice ale acestui regim de la Chişinău, regimul Plahotniuc, care se află într-o strânsă complicitate cu Dodon, a făcut în aşa fel ca Parlamentul European să ceară Comisiei Europene îngheţarea oricărui sprijin financiar pentru ţara noastră. Se ştie că Parlamentul European a propus Comisiei Europene să formuleze un set de condiţii pe care autorităţile de la Chişinău trebuie să le îndeplinească pentru a fi reluat sprijinul”, a spus liderul PPPDA, menţionând că în fruntea acestor condiţii se înscrie validarea mandatului primarului ales, anularea sistemului mixt, dar şi investigarea fraudei bancare. În opinia liderului PPPDA, ceea ce a deranjat cel mai mult guvernarea de la Chişinău, este faptul că instituţiile europene insistă tot mai mult pe investigarea fraudei bancare şi pe recuperarea banilor furaţi.



Andrei Năstase a mai spus că „suntem pe drumul cel bun”. „Vreau să transmit un mesaj foarte simplu cetăţenilor Republicii Moldova – noi nu suntem singuri, alături de noi este lumea civilizată şi noi trebuie să continuăm ceea ce am început. Noi nu putem permite ca în Republica Moldova să se instaureze dictatura. Iată de ce îndemnul meu este la unitate, solidarizare şi împreună neapărat vom reuşi”, a spus liderul PDA.



Viorel Cibotaru, preşedintele PLDM, a declarat că rezoluţia Parlamentului European este destul de dură, însă propunerile unor familii politice europene au fost şi mai dure. „

Această decizie a Parlamentului European era una previzibilă din momentul invalidării alegerilor, în modul în care s-a făcut şi cu toată această implicare a diferitor instituţii de stat, inclusiv Comisia Electorală Centrală, dar şi Parlamentul, care a refuzat să discute această problemă şi să ia o poziţie”, a opinat liderul liberal-democrat.

Viorel Cibotaru a mai spus că PDM, dar şi în întregime guvernarea, are un motiv de reflecţie acum şi trebuie să identifice toate posibilităţile legale pentru a realiza revindecările protestatarilor.