Igor Dodon anunţă lista ţărilor care au oferit „ajutor real” Moldovei, în contextul pandemiei COVID-19, dar şi cine a făcut doar „declaraţii frumoase”

Igor Dodon spune că mai „avem deschidere din partea României, care a decis să nu blocheze exportul din Româia a medicamentelor, adică nu ajutor umanitar, dar marfa pe care noi am achitat-o. La fel, avem o conlucrare foarte bună şi cu Ucraina, care ne permite să organizăm coridoare verzi pentru cetăţenii noştri care revin din Rusia etc”.





„De asemenea, am auzit declaraţii că sunt gata să ne ajute şi cei din UE. Sperăm că acest lucru se va întâmpla în timpul apropiat. Ştiu că domnul prim-ministrul, ministrul MAE au avut contacte cu partenerii noştri în aceste zile. Speram că vom primi un suport şi din partea UE. Ei au făcut declaratii că sunt gata să ajute ţările din Parteneriatul Estic, frumoase declaraţii, sumele se declară foarte mari. Sperăm că Moldova va primi ajutor şi de la UE pentru lupta cu pandemia”, a mai spus Dodon.

„La ziua de astăzi noi am primit ajutor real, nu promisiuni, pentru că declaraţii am văzut foarte multe, dar ajutor real am primit din partea Chinei, câteva săptămâni în urmă, câteva mii de teste, astăzi câteva tone de utilaje şi consumabile. Federaţia Rusă, Elveţia, Turcia, care acum deblochează un ajutor umanitar de câteva camioane. SUA, care a venit cu un lot de calculatoare pentru centrul de triere de la Moldexpo. Acestea sunt cinci ţări care au venit concret cu ajutoare umanitare pentru Republica Moldova”, a afirmat Igor Dodon la emisiunea „Preşedintele răspunde”.