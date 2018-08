Dodon explică de ce nu a organizat niciun protest faţă de Plahotniuc: El poate fi scos de la guvernare prin două căi

Preşedintele a menţionat că a ales varianta a doua, adică să se pregătească de alegeri.





„Noi am încercat şi am propus dizolvarea acestui Parlament. Noi am propus şi un referendum ca să obţinem atribuţii pentru dizolvarea Parlamentului, căci asta este calea democratică. Atunci a fost anulat referendumul. Acum suntem în preajma alegerilor parlamentare, acolo se va da lupta de bază. Restul, alte acţiuni sunt anticonstituţionale, eu nu vreau să merg la acţiuni neconstituţionale”, a subliniat Dodon.

„Partidul lui Plahotniuc poate fi scos de la guvernare prin două căi: sau prin acţiuni violente, revoluţie, prin intrarea în forţă în clădirile de stat, ceea ce eu nu-mi doresc şi sunt categoric împotriva acestui scenariu, sau pe cale democratică - prin alegeri parlamentare”, a afirmat Igor Doodn într-un interviu pentru Adevărul.