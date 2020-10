Andrei Năstase îi sugerează Maiei Sandu să se retragă din cursa electorală în favoarea lui: „Mai este timp până pe 15 octombrie”

Andrei Năstase a reiterat că, anterior, între el şi Maia Sandu a existat o înţelegere că de data asta el va candida în alegeri, iar Maia Sandu îl va sprijini. Năstase consideră că ar fi fost mai corect ca în această campanie electorală PAS şi Platforma DA să fi avut un singur candidat, iar acela să fie liderul Platformei DA.

„Era foarte bine dacă şi în această campanie, la fel ca şi în 2016, ne-am fi susţinut reciproc, am fi mers cu un singur candidat, aşa cum am stabilit de comun acord în iunie 2019 că voi fi susţinut de doamna Sandu, dar mai este timp până la data de 15 octombrie. Bine, se poate şi mai târziu, dar zic că dacă eu am făcut-o pe 15 octombrie şi m-am retras şi am susţinut-o pe doamna Sandu, de ce n-ar face-o şi ea anul acesta?”, a declarat Andrei Năstase la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8