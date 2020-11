Ştefan Gligor explică prin ce metode juridice pot fi declanşate a alegeri parlamentare anticipate

„Exclusiv alegeri parlamentare anticipate. Care este modalitatea? Modalitate sunt oamenii, cetăţenii Republicii Moldova, purtătorii suveranităţii care trebuie să ceară domnului Chicu demisia, iar Parlamentul să întrunească condiţiile de dizolvare a acestuia. Este simplu. Dacă este nevoie, inclusiv proteste. Noi am mai protestat, nu este pentru prima dată când societatea noastră a protestat. De data aceasta este chiar pentru o cauză nobilă şi nu văd nicio problemă”, a declarat Ştefan Gligor în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8.



De partea cealaltă, vicepreşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate, Natalia Gavriliţă, afirmă că până la eventuale alegeri parlamentare anticipate, deputaţii trebuie să găsească consens pentru a trece peste această perioadă dificilă.



„Până atunci, toţi politicienii trebuie să se unească şi să se gândească în sfârşit la oameni. Vedem că pandemia se răspândeşte, vedem că agenţii economici o duc greu, suntem într-o criză economică ş, probabil, descreşterea economică se va apropia la 7% şi e timpul ca toată lumea să-şi facă lucru şi să ia decizii în favoarea cetăţenilor”, a spus vicepreşedinta PAS.



Secretarul general al Platformei DA, Ion Terguţă, face trimitere la tentativa formaţiunii de a demite Guvernul în vara anului 2020. Potrivit acestuia, dacă Guvernul Chicu ar fi fost demis, Republica Moldova se afla în prezent în altă situaţie decât cea actuală.



„Problema este că noi am încercat să facem sanie încă în această vară şi noi am spus: oameni buni, suntem în pandemie, nu ne ajung paturi de spital, nu avem medicamente, economia noastră este la pământ, nu vom avea buget în iarnă şi nu vom avea multe şi nevrute, haideţi să schimbăm acest guvern în vară. Am ajuns acum să depindem de Igor Dodon”, a menţionat Ion Terguţă.



În urma retragerii Partidului Democrat din coaliţia de guvernare cu PSRM şi a miniştrilor PDM din cabinetul de miniştri, legislativul a rămas fără majoritate parlamentară.