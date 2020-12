Un elev din Chişinău a ajuns la terapie intensivă, după ce profesoara l-a pedepsit pentru că a întârziat la ore

Cazul ar fi avut loc acum o săptămână. Bunica băiatului mărturiseşte că exerciţiile au fost făcute fără încălzire, iar profesoara ar fi insistat că elevul să facă genuflexiunile până la urmă.

„Cum să pedepsească aşa un copil? Pentru asta există agendă, părinţii. Pedeapsa trebuie să fie altfel aplicată, nu cu efort fizic”, a afirmat bunica băiatului, Marina Leahu.



Potrivit PublikaTV, copilul suferă de anemie şi afecţiuni cardiovasculare, însă medicul i-a permis să frecventeze lecţiile de sport. Totuşi, efortul depus a fost prea mare pentru el.



„I s-a ridicat temperatura şi s-au umflat picioarele. A doua zi am chemat ambulanţa pentru că situaţia s-a agravat. Medicii ne-au zis că el are distrofie musculară şi a făcut exces de efort fizic”, a adăugat bunica elevului.



Administraţia liceului susţine că s-au autosesizat în urma comentariilor de pe Internet.



„Altceva nu am avut nimic, niciun semnal de la nimeni, nici de la mamă şi nici de la bunică. Toţi elevii când au mers la lecţia de educaţie fizică au făcut aceleaşi exerciţii. Toată clasa a întârziat şi au făcut un efort fizic pe care l-a propus doamna profesoară”, a spus directorul adjunct al liceului.



Cazul a ajuns şi în vizorul Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport al municipiului Chişinău.





„Din explicaţiile de la cadrul didactic, neagă faptul că s-au solicitat câte 150 de aşezări. În actele normative nu se prevede vreo formă de sancţiune pentru întârziere la lecţie”, a menţionat Viorica Negrei, şef adjuct de la Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport Chişinău.



În prezent, elevul se află în secţia reanimare a spitalului pentru copii Valentin Ignatenco, iar starea lui este stabilă. Acesta va fi supus unor investigaţii medicale, iar până atunci, medicii evită să se pronunţe dacă boala a survenit din cauza efortului fizic la care a fost supus sau există alte motive.