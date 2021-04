Fostul procuror Adriana Beţişor riscă închisoare pentru luare de mită. Anunţul Procuraturii Generale

Potrivit materialelor, cazul a avut loc în anul 2018, când Adriana Beţişor, activând în calitate de procuror, ar fi pretins de la un condamnat 50.000 de euro.

În schimbul acestei sume, procurorul urma să-i recalifice acţiunile şi să-şi retragă acuzaţiile în dosarul aflat atunci pe rol la Curtea de Apel Chişinău în care acesta fusese condamnat la 12 ani închisoare pentru tentativă de delapidare a averii străine şi spălare de bani, ambele săvârşite în proporţii deosebit de mari.

Suma ar fi fost transmisă procurorului într-un local din Chişinău de către concubina condamnatului, iar ca rezultat, procurorul a formulat şi înaintat la Curtea de Apel Chişinău susţinerile verbale, contrare propriei poziţii susţinute anterior în prima instanţă şi, contrar poziţiei procurorului care a susţinut acuzarea la Curtea de Apel Chişinău, renunţând la acuzaţiile iniţiale şi solicitând eliberarea condamnatului din arest.

Aceste circumstanţe au fost luate ca bază la adoptarea deciziei instanţei de apel şi au permis procurorului să-şi ”onoreze” promisiunea în schimbul banilor extorcaţi.

În prezent, Beţişor nu mai activează în organele procuraturii.

Fiind audiată de procurori, ea nu-şi recunoaşte vina. La această etapă este cercetat în libertate, asupra măsurii preventive urmând să se decidă după înaintarea învinuirii.

Reacţia Adrianei Beţişor

„I-am tratat întotdeauna cu respect pe colegii mei din Procuratură şi cu înţelegere. Ceea ce mi se întâmplă acum, după 3 ani de când ar fi avut loc aceste „presupuse fapte de corupţie”, invocate de către o persoană care anterior a făcut declaraţii împotriva lui Veaceslav Platon pe un dosar legat de compania de asigurări ASITO, mă face să cred că persoane rău-intenţionate sau aflate sub oarecare presiune recurg la această calomnie şi acuzaţie gravă împotriva mea. Am toată încrederea ca foştii colegi vor trata cu obiectivitate faptele imputate mie şi vor stabili adevărul, pentru că adevărul poate fi doar unul: nu am pretins şi nu am primit mită despre care se vorbeşte sau alt gen de bunuri sau favoruri. Cei care mă cunosc, ştiu foarte bine că nu sunt omul care să frecventeze diferite localuri, ba mai mult: localul care se menţionează în declaraţiile denunţătorului nu îmi este cunoscut şi cu certitudine absolută nu l-am vizitat în perioadele indicate”, a declarat Adriana Beţişor pentru tv8.md