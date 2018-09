Conferinţa Globală privind Turismul Vitivinicol a început la Castelul Mimi

Prezent la eveniment, premierul Pavel Filip a remarcat că Moldova are un potenţial uriaş în ceea ce priveşte turismul vinicol, iar vinurile au devenit deja o carte de vizită. „Atunci când mergi în vizită peste hotare este obligatoriu, alături de periuţa de dinţi, să luăm şi un vin moldovenesc”. Potrivit premierului, ca şi oamenii, vinurile moldoveneşti au trecut prin multe greutăţi. Viţa de vie a fost tăiată pe timpul Uniunii Sovietice, dar totuşi a supravieţuit, la fel ca şi oamenii.

„Vinurile au trecut prin timpuri grele, începând cu embargoul impus de Federaţia Rusă în 2006, dar la fel ca şi noi, vinurile au devenit mai puternice, mai bune. La nivel mondial avem cea mai mare densitate a viilor în raport cu terenurile agricole, iar raportat la ţările europene, ocupăm locul şase după suprafaţa plantaţiilor de viţă de vie. În ultimii ani a crescut valoarea exporturilor cu aproape 20% în comparaţie cu 2016, iar datorită Acordului de Liber Schimb cu UE majoritatea exporturilor merg spre ţările UE”, a comunicat premierul.



Chiril Gaburici, ministru al economiei şi infrastructurii consideră că Moldova trebuie să reuşească să orienteze o bună parte din numărul turiştilor la nivel mondial spre Republica Moldova ca destinaţie turistică pentru că „Moldova are cu ce”. Potrivit lui, în „drumul vinului” sunt acum 15 vinării, şase urmează a fi deschise curând, iar alte 17 anul viitor. „În Moldova, vinul îl face bun pasiunea celor care îl produc, deoarece este făcut cu dragoste şi mult suflet”, spune ministrul.



Rodica Verbeniuc, director general al Agenţiei de Investiţii din Moldova, a spus că turismul vitivinicol este un domeniu care înregistrează cea mai accelerată creştere şi are un impact benefic asupra economiei, creării locurilor de muncă şi opririi migraţiei. Mai reprezintă forţă pentru dialogul intercultural, incluziune socială şi dezvoltare durabilă.



Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, a spus că sectorul vitivinicole este primul creator de locuri de muncă în sectorul rural. Pentru a atrage cât mai mulţi turişti, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, împreună cu Guvernul, organizează diverse activităţi, festivaluri regionale, evenimente împreună cu vinăriile. Tot pentru atragerea turiştilor, se doreşte ca Sărbătoarea Naţională a Vinului să fie extinsă la o săptămână. Anul trecut, principala sărbătoare vinicolă a atras peste 100 de mii de turişti.



Jaime Cabal, secretarul-adjunct al Organizaţiei Mondiale a Turismului Vitivinicol, a menţionat că participarea la eveniment este o susţinere clară a sectorului turismului, iar OMT este mândră să fie partenerul Republicii Moldova. Oficialul a remarcat că turismul vinicol este unul dintre cele mai importante segmente din lume, iar Moldova trebuie să se bucure de oportunitatea de diversificare a turismului pentru a deschide noi destinaţii şi a implica noi actori interesaţi, alături de alte ţări care au potenţial în acest domeniu.



Karen Hilliard, şefa Misiunii USAID în Moldova, a menţionat că au trecut timpurile când Moldova putea vinde vinurile doar în Rusia, acum o poate face la un preţ bun în toată lumea. „Turismul nu e o joacă, e o investiţie, USAID se angajează să ajute întreprinderile mici şi mijlocii pentru a face această industrie un succes”.



Conferinţă Globală a Turismului Vitivinicol are loc în Republica Moldova cu susţinerea Organizaţiei Mondiale a Turismului Vitivinicol.