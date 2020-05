Argumentele premierului Chicu privind anularea examenelor de absolvire

„Am discutat în trei sau patru runde cu colegii mei, cu domnul ministru Şarov şi cu alţi specialişti din domeniu. Eu personal eram adeptul organizării cu orice preţ a acestui examen, dar nu pot să contra-argumentez când mi se spune că nu este posibil să garantăm 100% securitatea elevilor, tinerilor care susţin examenul, am în vedere securitatea sanitară, de sănătate. Aceasta este argumentul cel mai principal”, a declarat premierul.



Ion Chicu afirmă că decizia a fost luată după ce s-a ajuns la concluzia că centrele de bacalaureat nu sunt sigure pentru sănătatea celor implicaţi în proces. „Noi avem în jur de 400 de centre de bacalaureat în care pot fi susţinute examenele. După ce am făcut o evaluare a posibilităţilor de asigurare a acestui regim protejat, am înţeles că sunt posibile riscuri. Noi nu vrem să ne asumăm acest risc, de aceea eu am susţinut în final propunerea Ministerului Educaţiei pentru că este o propunere foarte înţeleaptă la această etapă. Este o decizie dificilă, dar sănătatea copiilor este prioritate, de aceea a trebuit să mergem pe această cale”.



Premierul spune că în cazul dat nu sunt implicaţi doar elevii, dar şi un număr mare de profesori care ar urma să organizeze examenele şi ulterior să verifice lucrările: „Este vorba despre o potenţială expunere la riscuri de sănătate a unui număr foarte mare de oameni. Noi nu vrem să riscăm în aceste condiţii cu sănătatea oamenilor”.



Despre faptul că în spaţiul public au apărut mai multe voci ale unor elevi şi părinţi care şi-au declarat nemulţumirea cu decizia luată, Ion Chicu precizează că nu există o soluţie care i-ar mulţumi pe toţi.



„Este clar că nu poate să-i satisfacă pe toţi această decizie şi eu înţeleg foarte bine elevii care s-au pregătit şi doresc să susţină acest examen, dar v-am spus care a fost raţionamentul principal. Securitatea, sănătate tinerilor, oamenilor prevalează şi vreau să cred că tinerii înţeleg acest lucru, dar nu a fost posibil să avem o soluţie care i-ar împăca pe toţi tinerii şi părinţii”, a concluzionat oficialul.



