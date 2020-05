Opt filme care îţi vor ridica moralul. Ce să vizionezi la finalul unei zile proaste

Will Smith şi fiul său, în The Pursuit of Happyness FOTO belimitless.com

În cazul în care eşti cu moralul la pământ şi doreşti să te relaxezi, să uiţi de griji şi de necazuri, vizionarea unui film te poate ajuta. Site-ul ba-bamail.com a întocmit o listă a celor mai bune filme care îţi vor bucura sufletul după o zi grea.

1. The breakfast club (Şcoala de sâmbătă)

Un clasic adevărat, această producţie a anului 1985 ţi-i aduce în faţă pe Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald şi Ally Sheedy. Filmul spune povestea unui grup de liceeni ce provin din categorii sociale diferite, care îşi petrec sâmbătă în detenţie, în aceeaşi sală, sub supravegherea directorului.

Fiecare are personalităţi diferite. Dacă la început relaţiile dintre ei sunt tensionate, în timp tinerii se apropie şi creează prietenii.

2. Ferris Bueller's Day Off (Chiulangiul)

Comedie americană din 1986, "Chiulangiul" îl are ca actor principal pe Matthew Broderick, care joacă rolul unui licean pus pe şotii, care ia decizia de a lipsi o zi de la şcoală pentru a se distra alături de prietenii săi.

Filmul este unul plin de emoţie, care ne învaţă că viaţa înseamnă mai mult decât rutina zilnică.

3. Good Will Hunting

Celebra producţie americană a fost extrem de populară în anii `90, cucerind, de altfel, un Premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu original şi un altul pentru cel mai bun actor în rol secundar (Robin Williams)

Filmul din 1997 spune povestea lui Will Hunting (Matt Damon), un geniu al matematicii care şi-a petrecut întreaga viaţă într-un cartier rău famat. Talentul său este descoperit de un profesor de matematică, ulterior Will devenind pacient al psihologului jucat de Robin Williams. O peliculă care vorbeşte despre speranţă şi încredere şi care dezvăluie gloria spiritului uman.

4. Free Willy (Salvaţi-l pe Willy)

Lansat în 1993, Free Willy este un excelent film de familie, pe care îl puteţi viziona împreună cu cei mici. Pelicula se centrează pe prietenia neobişnuită dintre un băieţel şi o orcă de la un parc de distracţii. Este o poveste înălţătoare care îi va bucura cu siguranţă pe iubitorii de animale.

5. The pursuit of happyness (În căutarea fericirii)

Inspirat din viaţa reală, "The pursuit of happyness" (2006) îl aduce în faţa publicului pe Will Smith, în rolul unui familist care, deşi ajunge pe străzi, nu renunţă la lupta pentru a-i asigura un trai decent fiului său şi de a se redresa financiar. Un film motivaţional şi încărcat de emoţie, ce oferă o lecţie de perseverenţă şi care, în acelaşi timp, arată cât de dificilă poate fi "meseria" de părinte.

6. It's a Wonderful Life (O viaţă minunată)

"It's a Wonderful Life" este un film de Crăciun din 1946, în regia lui Frank Capra, ce poate fi vizionat în orice perioadă a anului alături de întreaga familie. Personajul central este George Bailey, un bărbat copleşit de încercările vieţii care vrea să îşi pună capăt zilelor. Totul se schimbă, însă, după ce primeşte unui înger care îi artă cum ar fi fost viaţa dacă el nu ar fi existat.

7. Up! (Deasupra tuturor)

Un film de animaţie perfect pentru toate vârstele, ce surprinde o poveste dulce, caldă şi emoţionantă care s-ar putea să îşi provoace lacrimi. Carl Fredricksen este un vânzător septuagenar de baloane, care şi-a dorit dintotdeauna să călătorească în America de Sud împreună cu iubita sa soţie. Din păcate, ea moare înainte ca visul să devină realitate.

Devenit un om ursuz şi solitar, Carl s-a izolat în casă, însă viaţa lui ia o turnură neaşteptată în momentul în care îl cunoaşte pe micul explorator Russel.

"Up!" este o comedie grozavă, plină de aventuri, care ne încurajează să nu renunţăm niciodată la visele noastre.

8. Little Miss Sunshine (Fiecare se crede normal)

Un alt film de familie, "Little Miss Sunshine" este o combinaţie de speranţă şi bucurie, despre Oddie, o fetiţă de 7 ani, şi familia ei disfuncţională, care pornesc într-o călătorie plină de aventuri spre California, la finala unui concurs de frumuseţe pe care micuţa visează să îl câştige.

Filmul, sensibil şi amuzant deopotrivă, ne arată că visele şi fanteziile sunt importante, la fel şi frumuseţea pură a familiei.

Vă mai recomandăm:

