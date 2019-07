Facturi mai mari la apă pentru sălăjeni. Cât plătesc consumatorii din această lună

Locuitorii din 32 de oraşe şi comune sălăjene vor scoate mai mulţi bani din buzunare pentru plata următoarelor facturi la apă şi canal. Compania de Apă Someş a majorat cu 9,5%, începând cu 1 iulie, atât preţul apei potabile, care a ajuns la 3.46 lei/metru cub, cât şi tariful la canalizare-epurare, metrul cub fiind 3,65 lei.

Reprezentanţii operatorului susţin că este vorba despre o ajustare, determinată de moficiarea costurile de producţie. "Raţiunea necesitaţii de ajustare a preţurilor/tarifelor rezidă în influenţa primită în costurile de producţie, urmare a punerii în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, a creşterilor progresive a preţului energiei, combustibililor, celorlalte materii şi materiale utilizate în procesele de captare, tratare, transport, pompare şi distribuţie apă potabilă, respectiv în procesele de preluare, transport, pompare şi mai ales epurare a apelor uzate menajere, industriale şi pluviale. Aceste influenţe în costuri s-au manifestat în condiţiile în care numarul mediu de personal a ramas relativ constant, dar complexitatea activităţii şi aria de operare din cele două judeţe au crescut semnificativ" se arată într-un comunicat de presă al Companiei de Apă.

În plus, precizează sursa citată, ajustarea preţurilor/tarifelor este o condiţionalitate a programului de investiţii POIM Cluj-Sălaj derulat în prezent, pentru care, Compania de Apă a atras peste 355 de milioane Euro de la UE.

Potrivit lui Vasile Dărăban, director executiv al Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa, contractul aferent proiectului prevede majorări anuale ale tarifelor, până în 2023: "Avem o majorare pe şase ani, până în 2023, cu 10%, 9,5%, 3%, 2,7%, 1,7% şi 4%. Creşterea aplicată de la 1 iulie 2019, face parte din acest plan de tarifare impus de finanţator pe POIM".

Creşterea trebuia să fie mult mai mare, însa oficialii Asociaţiei au reusit sa negocieze cu Compania de Apă păstrarea procentului de majorare prevăzut în planul tarifar. "În acest an an, tarifele trebuiau să crescă cu 9,5% plus rata a inflaţiei, ceea ce ar fi însemnat o majorare de 16%. În urma negocierilor intense dintre conducerea Asociaţiei şi Companie, am reuşit să rămânem doar la cele 9,5 procente impuse".

