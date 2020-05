Verdictul judecătorilor în cazul fostului episcop de Huşi. Corneliu Bârlădeanu, anchetat că a violat ani în şir elevi la seminarul unde a fost profesor

Propunerea de arestare a fost judecată de Curtea de Apel Iaşi, având în vedere rangul de înalt ierarh a lui Corneliu Bârlădeanu, funcţia de episcop fiind asimilată celei de secretar de stat.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi au anunţat, joi, 21 mai, punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva fostului episcop de Huşi şi a celui care era considerat ”mâna sa dreaptă”, arhimandritul Sebastian Jitaru. Este pentru prima dată când un înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române este pus sub acuzare pentru fapte atât de grave: viol şi agresiune sexuală.

Corneliu Bârlădeanu este acuzat de o infracţiune de viol şi o infracţiune de agresiune sexuală, ambele în formă continuată, victimă fiind un fost elev al Seminarului Teologic ”Sf. Ioan Gură de Aur” din Huşi, care era minor la momentul comiterii faptei. În sarcina lui Sebastian Jitaru, procurorii au reţinut trei infracţiuni distincte de viol în formă continuată, victime fiind, de asemenea foşti seminarişti, la rândul lor minori la data comiterii faptei, agresiune sexuală şi şantaj în formă continuată.

Concret, fostul episcop şi fostul arhimandrit al Episcopiei Huşilor sunt acuzaţi că au profitat de statutul şi autoritatea pe care o aveau în faţa elevilor de la seminar şi, ani la rând, şi-au ales victime printre aceştia pentru a întreţine relaţii sexuale.

Corneliu Bârlădeanu, condus la instanţă în cătuşe FOTO Adevărul

Sebastian Jitaru a determinat mai mulţi elevi să îl filmeze pe ascuns pe fostul episcop, prin intermediul unor camere video disimulate în ceasuri sau alte obiecte, în timp ce întreţineau relaţii intime. Arhimandritul a păstrat filmuleţele pentru a-l şantaja pe episcop în scopul obţinerii unei funcţii cu rang mai înalt. De altfel, întreg scandalul a izbucnit în vara anului 2017, când Jitaru a intensificat şantajul asupra episcopului, deoarece îşi dorea să fie propus la şedinţa Sinodului Mitropolitan Iaşi pentru funcţia de episcop vicar al Huşilor. Sfătuit de consilieri, după ce şi alţi doi preoţi au început să-l preseze cu filmuleţele compromiţătoare, invocând anumite ”datorii” pe care Episcopia le datora, Bârlădeanu a depus o plângere la DNA, convins fiind că apărarea sa cum că filmuleţele sunt trucate va avea câştig de cauză.

Mama unui seminarist:”Când îi plăcea un elev, îl lăsa corigent şi nu îl trecea până când nu trecea pe la chilie”

Pe plan local, comportamentul deviant al fostului episcop de Huşi, dar şi al lui Sebastian Jitarul, erau de notorietate. De altfel, la scurt timp după ce s-a anunţat reţinerea fostului episcop de Huşi, mama unui fost seminarist a izbucnit pe Facebook: ”În sfârşit sunt răzbunată! Am fost nevoită să-mi iau băiatul de la seminar din cauza acestui nenorocit. Se ştia în seminar despre ce face, iar când îi plăcea un elev, îl lăsa corigent şi pentru a-l trece copilul era obligat să îl viziteze în chilie. Nenorocitul! Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-am luat băiatul la timp. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu în momentul când am fost nevoită să îmi iau băiatul de la seminar, ce vorbe mi-a aruncat acest nenorocit. Poate ar fi terminat dacă trecea pe la el prin chilie. Felicitări acestui băiat că a avut curajul să-l demaşte. Al meu aflase ce se întâmplă şi mă suna mereu să mă duc să-l iau. Atunci nu-i înţelegeam hotărârea, acum simt o imensă furie şi sunt mulţumită ca l-am luat”.

Corneliu Bârlădeanu a fost la conducerea Episcopiei Huşilor vreme de aproape 18 ani. Iniţial, în 1999 a fost numit de Patriarhul Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, arhiereu vicar al Episcopiei Huşilor, iar în anul 2009 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop al Huşilor.

Bârlădeanu neagă acuzaţiile

Prin intermediul avocatului său, Corneliu Bârlădeanu respinge acuzaţiile ce i se aduc. ”Dumnealui consideră nevinovat şi că este un mare abuz. Asta este părerea domniei sale. Nu se aştepta la aşa ceva”, a declarat avocatul Liviu Bran.