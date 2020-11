Medic de familie din judeţul Vaslui răpus de COVID la câteva zile de la confirmarea bolii. Era convins că va reveni la cabinet cu „forţe proaspete”

Decesul medicului de familie Mihai Buescu a fost confirmat atât de primarul comunei, cât şi de Direcţia de Sănătate Publică Vaslui. Întreaga comunitate locală este în stare de şoc.

Medicul Mihai Buescu a anunţat pe 7 noiembrie că este infectat cu virusul SARS-CoV-2. Atât el, cât şi personalul cabinetului medical. Iniţial medicul, care prezenta simtomatologie uşoară, a rămas în izolare la domiciliu, însă ulterior a ajuns la spitalul din Bârlad, unde starea de sănătate i s-a agravat pe fondul comorbidităţilor.

Pe 7 noiembrie, când şi-a anunţat pacienţii că este infectat cu noul coronavirus, doctorul Bunescu făcea apel la încredere şi răbadre pentru a depăşi perioada grea, fiind convins că în scurt timp va reveni la cabinet. Ba mai mult, şi-a liniştit pacienţii după ce în sat se zvonise că ”vor fi predaţi” celuilalt medic de familie din comună.

”Vă înştiinţez că, în perioada următoare , activitatea cabinetului medical va fi suspendată timp de 14 zile.Cauza suspendării este contactul cu virusul SARS-CoV-2 ( COVID-19) , astfel atât eu (POZITIV) cât şi personalul medical (CONTACȚI) va trebui să stăm în izolare . Fac apel către fiecare pacient al cabinetului , ca în cazul în care are o urgenţă să apeleze la serviciul de ambulanţă 112. Totodată vă rog să fiţi înţelegători şi să aveţi răbdare deoarece această perioadă va trece şi lucrurile vor reveni la normal.

În ceea ce priveşte zvonurile conform cărora am închis cabinetul, precum şi că familia mea ar fi dat pacienţii către doamna dr. Pletea, vă informez că sunt zvonuri false şi vă îndemn la răbdare.Totodată îi informez pe cei care au lansat aceste zvonuri că pacienţii nu pot fi forţaţi să meargă la un anumit doctor şi au libertatea de a alege. Este revoltător faptul că în aceste momente grele prin care trecem atât eu , personalul medical al cabinetului cât şi familiile noastre , exista oameni răuvoitori care nu îşi urmăresc decât propriul interes răspândind zvonuri ‼️FALSE ‼️.

Vă mulţumesc mult şi vă asigur de faptul că imediat ce starea mea de sănătate îmi va permite voi reveni cu forţe noi la muncă . O seară bună şi Dumnezeu să ne ajute pe toţi”, transmitea medicul Mihai Buescu pe 7 noiembrie.

Din păcate, agresivitatea virusului l-a răpus fulgerător pe medicul Buescu, care îşi desfăşura activitatea la dispensarul medical din comună de 30 de ani.

”Regret profund dispariţia fulgerătoare a domnului Dr.Buescu Mihai. A fost un om deosebit care a deservit aceasta comunitate zi şi noapte. Din pacate acest virus perfid a dus la agravarea stării de sănătate a domnului doctor,cauzând decesul”, a anunţat primarul Ionuţ Ghiur.

Primăria închisă, jumătate dintre angajaţi infectaţi cu COVID-19

Comuna Vinderei se confruntă cu o transmitere comunitară accentuată a noului coronavirus, inclusiv primăria fiind închisă după ce jumătate dintre angajaţi au fost confirmaţi pozitiv. În ultimele zile, două femei din comună, una de 67 de ani şi alta de 70 de ani, au decedat pe fondul complicaţiilor survenite infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.

”Ne confruntam cu o transmitere rapida comunitară a virusului Covid 19 în comuna noastra. Din pacate, sunt persoane din comunitatea noastra care ajung cu forme severe in spital. Am rugămintea catre persoanele sosite acasă din străinătate sa respecte cele 14 zile de izolare şi sa nu între in contact cu părinţii, bunicii şi alte persoane vulnerabile. Suntem într-o situaţie dificila din punct de vedere administrativ, cu un consilier local internat in spital cu Covid -19, jumătate din funcţionarii primăriei in izolare la domiciliu cu simptomatologie de Covid -19, fără viceprimar, cu trei consilieri locali care urmează sa fie validati”, a precizat primarul comunei, Ionuţ Ghiur. şi fără un medic de familie aflat in spital.

De luni, 9 noiembrie, Primăria Vinderei şi-a întrerupt programul cu publicul pentru 15 zile, perioadă în care solicitările cetăţenilor vor fi soluţionate telefonic.