Protest inedit al poliţiştilor împotriva ministrului de Interne: „Solicităm repartizarea unui porc de Crăciun”

Mai mulţi poliţişti din ţară au întocmit un „raport” pe care l-au postat pe reţelele de socializare, în semn de protest că timp de şapte luni ministrul de interne nu a dispus o anchetă în cazul agentului de la Strehaia care a fost ameninţat cu moartea de patronul unui restaurant.

Redăm mai jos mesajul unuia dintre protestatari, poliţista Valentina Matea din Constanţa:

"#SOLIDARITATE!

Semnal de alarmă pentru ministrul Bode!

La Giurgiu un sef a fost "destituit" cu mândrie si mai mulţi poliţişti sunt cercetati pentru gluma cu porcul (zburător), la Constanţa un interlop a fost repede săltat după ameninţările lansate pe reţelele de socializare pentru un poliţist (si nu e singurul), in alta parte doi minori au fost repede identificaţi si reţinuţi pentru ca s-au postat urcaţi pe o maşină a politiei dansând pe ritmuri de manele, un jandarm care a căzut de pe cal la parada de 1 Decembrie este cercetat si va mai avea de plătit si daune Jandarmeriei pentru "imagine", iar la Strehaia atitudine ZERO din partea MAI si a ministrului Bode, când un poliţist este ameninţat cu moartea de un patron prieten cu seful Poliţiei....

Domnule BODE, in acest fel, unii am hotărât sa va atragem atenţia de la alte preocupări, ca să va amintiţi ca sunteţi ministru la MAI si dacă tot nu aţi gustat gluma porcului va invitam sa "va răzbunaţi", sa luaţi măsuri, să le anunţaţi public si să aveţi aceeaşi atitudine fata de seful Poliţiei de la Strehaia, seful colegului amenintat cu moartea, mai ales că, in cazul sau, nu este o gluma - seful lui chiar doarme (cunoaşteţi bine termenul) pentru că este prieten cu cel care a ameninţat poliţistul.

Si... gândind ca veţi aplica aceeaşi "reţetă" ca la Giurgiu, aştept cu deosebita placere sa dispuneţi si cercetarea mea disciplinară pentru raportul din postare. Va fi cercetarea de care voi fi mandra pentru ca am incercat in acest fel să contribui la ceea ce sunt sigura că susţineţi si dvs, domnule BODE : indepartarea lichelelor din sistem!

PS: ...să nu uit: sunt de la Garda de Coastă (să se stie unde se va dispune cercetarea), dar peste noapte m-am mutat cu gândul la Strehaia să pot cere porcul... la Constanţa încă nu se dau 🙂", a scris poliţista Valentina Matea pe pagina sa de socializare unde a şi postat un „raport" către superiori: