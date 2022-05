„Ziua Liliacului”, reinventată după 30 de ani de pauză, în satul morilor de apă unice în România VIDEO

La Eftimie Murgu (Rudăria după denumirea veche), în judeţul Caraş-Severin, satul în care se află cel mai mare complex de mori de apă funcţionale din România, a fost organizată în weekend „Ziua Liliacului”, un eveniment care a fost oprit imediat după Revoluţie.

Potrivit primarului Mihai Otiman, ultima dată a fost organizată „Ziua liliacului” în 1990-1991. Potrivit edilului, se presupune că sărbătoarea câmpenească la care participau mii de oameni ar fi fost oprită pentru că poieniţa în care avea loc evenimentul a fost declarată rezervaţie naturală.

În arhiva Palatului Copiilor din Reşiţa se păstrează imagini de la „Ziua Liliacului”, organizată în urmă cu 30 de ani în satul morilor de apă.







În acest an, evenimentul a fost reinventat după ce Nicoletei Unici, o localnică implicată în mai multe acţiuni civice, a propus organizarea evenimentului „Hai la Rudăria pe biţiglă”. Aceasta a fost scânteia de la care a pornit ideea reorganizării „Zilei liliacului”.





Primăria a rezonat cu ideea, a obţinut aprobările, iar „Ziua liliacului” s-a reluat după o pauză de 30 de ani. Evenimentul a avut loc duminică, 1 mai 2022, şi a debutat cu o cursă de biciclete pentru copii. A urmat un program artistic în care au cântat artişti locali: Nicoleta Ghimboaşă, Ştefan Murgu, Bebe Dragomir şi fanfara din localitatea învecinată, Bănia. De asemenea, în programul artistic au fost implicaţi şi copiii de la şcoala din localitate, care au îmbrăcat straie populare şi au făcut demonstraţii de dans.

Serbarea a strâns peste o mie de participanţi, care au putut degusta produse tradiţionale, pregătite de localnici, dar şi de cunoscutul bucătar Marian Popovici, care este, la rândul său, un fiu al satului. Primarul Mihai Otiman promite că acesta este doar începutul, „Ziua liliacului” urmând să fie reorganizată în fiecare an, în condiţii mult mai bune decât în acest an. Spre exemplu, planul este ca de anul viitor la eveniment să participe şi comunele învecinate, iar localitate din Valea Almăjului să fie prezentă la „Ziua liliacului” cu un stand al său.

Primarul din Eftimie Murgu aduce şi o veste bună pentru turişti. Pe timpul verii, accesul maşinilor pe valea morilor de apă va fi restricţionat în zilele de duminică, între orele 10.00 şi 16.00, astfel încât turiştii să se poată bucura de peisaje în linişte, fără a fi perturbaţi de maşini.

Urmează măsuratul oilor





La Eftimie-Murgu, în weekend-ul din 7-8 mai va fi un nou eveniment spectaculos. E vorba de măsuratul oilor sau smâlzul, un obicei vechi de sute de ani. Chiar dacă numărul animalelor crescute în localitate a scăzut, tradiţia se păstrează. Meniul obligatoriu la sărbătoare: miel la proţap. „În brucă”, aşa cum spun localnicii.

Organizat în fiecare primăvară, la o săptămână după urcarea oilor la munte, „smâlzul” este ziua în care localnicii care se asociază în stâne pentru îngrijirea oilor pe timpul verii măsoară laptele pe care îl dau oile fiecăruia dintre ei, astfel încât să ştie fiecare „ortac” câtă brânză trebuie să ia pe timpul verii.

„După aproximativ o săptămână de la urcarea oilor la munte, eveniment ce are loc la mijlocul lunii aprilie, ţinând cont şi de dezvoltarea vegetaţiei ierboase, are loc desfăşurarea aceastei tradiţii care stârneşte multă pasiune, bucurie, extaz, începând cu cei mai mici şi până la cei mai în vârstă. Este datina preluată din bătrâni la care participă nu doar locuitorii comunei Rudăria. Fiecare familie proprietară de oi are satisfacţia de a fi onorată cu prezenţa prietenilor de aproape sau mai de departe, în ultima vreme numeroşi străini vin să ia parte la acest eveniment, pentru ei extraordinar. De asemenea nu lipsesc fiii satului stabiliţi fie la oraş fie în străinătate, aceştia se întorc la origini cu ocazia acestei originale tradiţii având origini în vremuri depărtate”, a explicat profesorul de istorie Mihai Vlădia, fost primar al localităţii.

