Burduja îi solicită lui Nicuşor Dan să clarifice finanţarea campaniei. „Poate totuși deschizi poarta pentru un dialog”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, i-a solicitat „imperativ” primarului general Nicuşor Dan să clarifice situaţia finanţării campaniei sale electorale, afirmând că edilul a cheltuit aproape 1,4 milioane lei. Burduja a lansat și o nouă invitație privind o dezbatere, afirmând că Dan refuză deoarece nu vrea să ofere un răspuns cu privire la investigațiile jurnalistice care arată că ar avea legături cu omul de afaceri Matei Păun.

„Chiar Nicuşor Dan a spus că aceste alegeri sunt despre valori. Eu nu pot sta pe margine şi să constat că în ultima perioadă se adună informaţiile publice, anchetele de presă privitoare la personajul cel mai apropiat de domnul Nicuşor Dan, se numeşte Matei Păun. Domnul Păun are la vedere legături profunde cu spaţiul estic, cu Rusia, cu Belarus, cu investiţii de acolo. Și lucrurile astea sunt, la vedere. Mai mult, s-a pronunţat constant în favoarea regimului Putin. A spus că Rusia și Statele Unite ale Americii sunt țări foarte asemănătoare, nu văd pe ce se bazează. A spus că Occindentul a greșit în raport cu Federația Rusă, a spus că, pe scurt, Putin nu este chiar atât de rău. Nu am văzut niciun fel de răspuns din partea lui Nicuşor Dan privitor la implicarea domnului Matei Păun în campania dânsului de acum şi din trecut. Înțeleg că este susținătorul și prietenul dânsului, apropiat, că domnul Nicușor Dan își petrece vacanțele cu domnul Păun, dânsul a declarat-o. Și totuși am o problemă cu asta ca bucureștean și ca român. (...) Cred că bucureştenii au tot dreptul să ştie dacă în campania lui Nicuşor Dan există persoane cu legături în Federaţia Rusă, cu legături de bani, cu legături de prietenii", a declarat, miercuri, Sebastian Burduja.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a susținut că Matei Păun a făcut afaceri în Belarus „și poate încă o face” și crede că Nicușor Dan refuză o dezbatere, „pentru că ar trebui să dea răspuns la aceste informaţii”.

„Deci dragă Nicușor, nu te mai ascunde. Dacă tot deschizi Primăria pentru Noaptea Muzeelor și bucureștenii au șansa să vadă biroul în care ai stat închis trei ani și jumătate, poate totuși deschizi poarta pentru un dialog pentru că nu poți să-l refuzi acum bucureștenilor și apoi să-l ceri după alegeri, într-o eventuală majoritate în Consiliul General”, a spus Burduja.

Burduja: Solicit imperativ să clarifice finanţarea campaniei dânsului

Sebastian Burduja i-a cerut lui Nicușor Dan să clarifice se unde provin banii folosiți pentru finanţarea campaniei sale electorale.

„Solicit imperativ să clarifice, în termenul cel mai scurt, pentru toţi bucureştenii, toată finanţarea campaniei dânsului, legăturile pe care le are cu orice persoane afiliate cu Federaţia Rusă, de unde au venit bani. Ştim că pe outdoor a cheltuit undeva la 180.000 euro, spune dânsul, experţii spun că mult mai mult, că valorează mult mai mult spațiul comercial. Ştim că domnul Matei Păun i-a negociat contractul pentru spaţiile outdoor cu o companie de care este dânsul legat. Toate lucrurile astea sunt reliefate în anchetele jurnaliştilor”, a afirmat Burduja.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a susținut că Nicușor Dan a cheltuit în ultima lună 364.000 lei.

„Am făcut un calcul doar la vedere decât a cheltuit domnul Nicuşor Dan pe online. Deci, în ultimele şapte zile, discutăm de 90.000 lei şi în ultimele 30 de zile discutăm de 364.000 lei, care se adaugă la aproape 1 milion lei. Asta este doar ce a cheltuit dânsul oficial, pe persoană fizică, ca Nicuşor Dan. Este candidat independent, nu are alte surse, trebuie să ne explice de unde au venit bănuţii - 1,3 milioane lei, aproape 1,4 milioane lei. Pentru că eu nu am văzut ca dânsul să aibă asemenea resurse, spune că este un om modest nu neg chestiunea asta, stă cu chirie și așa mai departe. Dar totuși înseamnă că acești bani vin de undeva și că acele persoane setează totuși o agendă pentru primarul în funcție", a adăugat Sebastian Burduja.

După cum a relatat, luni, „Adevărul”, potrivit MediaFLUX, șefa de campanie a edilului Capitalei, Ema Prisca, a fost surprinsă de paparazzi alături de Matei Păun, omul de afaceri care ar fi sponsorizat, parțial, campania publicitară a lui Nicușor Dan, conform investigațiilor de presă.

Primarul Capitalei a spus în în cadrul emisiunilor televizate că are o relație de prietenie cu omul de afaceri. „Mai dă nişte sfaturi, mai vorbim la telefon. (…) Suntem în acelaşi cerc de prieteni şi între campanii nu ştiu dacă ne vedem de trei ori în patru ani. Ne mai întâlnim la Balcic, la Krapeţ mai degrabă”, a mai afirmat primarul Nicușor Dan despre relația cu Matei Păun, potrivit sursei citate.

Iar în ce privește refuzul unei dezbateri cu Sebastian Burduja, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu la Digi24 că nu dorește acest lucru pentru că vrea o alianță cu PNL în Consiliul General, în cazul în care va câștiga un nou mandat.

„Nu vreau să am o dezbatere cu Sebastian Burduja, pentru că într-o dezbatere se spun lucruri. Cineva te atacă, tu trebuie să îi răspunzi (...) „N-aș vrea să îl atac. Vreau o majoritate cu PNL în Consiliu, dacă câștig Primăria”, a spus Nicușor Dan

Referitor la criticile pe care i le aduce Sebastian Burduja, Nicușor Dan afirma că „fiecare își face campania cum consideră de cuviință”.