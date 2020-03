Situaţii absurde în stare de urgenţă. Ce a păţit o tânără care s-a dus după pâine la brutăria preferată

Oronanţa militară 3, care reglementează condiţiile în care se poate ieşi din casă pe perioada stării de urgenţă prevede că deplasarea în afara domiciliului este permisă „pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale”. Chiar dacă ordonanţa militară nu impune o distanţă maximă permisă pentru deplasare, sunt cetăţeni care reclamă că li s-a interzis să se deplaseze la cumpărături pentru că magazinul la care vor să meargă este prea departe.

„Mi-au zis că nu am voie decât lângă domiciliu”

Este cazul Danielei, o tânără care locuieşte în Giroc, comună rezidenţială lipită de Timişoara. Tânăra a declarat că a vrut să meargă să ia pâine de la Prospero, brutăria ei preferată din oraş, dar a fost ameninţată cu amenda pe motiv că „are magazine şi în Giroc”. „Eu locuiesc în Giroc. Mă duceam spre oraş să iau pâine de la Prospero, aveam declaraţia la mine, bifat motivul pentru care mă deplasez, aveam buletin. Era un echipaj de Poliţie cu militari pe Martirilor, înainte de unde era baricada. Eu locuiesc în Giroc. Mi-a spus: nu ştiţi că nu aveţi voie să vă deplasaţi în afara domiciliului, doar în apropiere? Aveţi magazine şi în Giroc. A zis că îmi dă amendă pentru că apropiere înseamnă doar în Giroc. Nu am mai avut chef să intru în polemici şi am plecat. Nu a luat în mână nici hârtia, nici buletinul. A făcut poză şi a zis că îmi timite amenda acasă. Eu m-am urcat acasă în faţa porţii, am parcat în faţa magazinului, am făcut cumpărăturile, m-am urcat în maşină şi m-am întors acasă, în condiţiile în care prin comună era plin de oameni care se plimbau pe jos”, a declarat tânăra din Giroc pentru „Adevărul”.

„Românul nu înţelege şi nu ascultă”

„Adevărul” a încercat să obţină un punct de vedere official cu privire la modul în care sunt aplicate prevederile Ordonanţei 3, dar nici şeful Poliţiei Timiş, nici prefectul de Timiş nu au putut fi contactaţi. Surse din IPJ Timiş au explicat, însă, cum acţionează poliţiştii, invocând faptul că unii îşi găsesc motive să circule fără a fi nevoie. „Ordonanţa nu restricţionează deplasarea la cumpărături. Eu nu pot să vă îngrădesc. De ce se pune mai multă presiune? Românul nu înţelege şi nu ascultă. Atunci îşi trece că merge la cumpărături. Noi am pus un pic mai multă presiune ca să îi şi temperăm. Până la urmă ţine de conştiinţa fiecăruia. Poliţia poate să dea o amendă doar dacă nu se justifică deplasarea. Până la urmă economia trebuie să funcţioneze, dar nu mi se pare normal să mergi la cumpărături să îţi iei toată familia. Li s-a cerut poliţiştilor să dea dovadă de omenie, să dea dovadă de discernământ”, a declarat o sursă din Poliţie, care a subliniat că nu e necesară adeverinţă sau declaraţie cu sigla Guvernului, iar în cazul celor care se deplasează în interes e suficient să aibă legitimaţie de serviciu, nefiind nevoiţi să aibă şi adeverinţă.



Aceeaşi sursă a mai declarat că, deşi ordonanţa militară nu prevede ca în adeverinţele eliberate de angajator să fie menţionată ora, li s-a recomandat firmelor să menţioneze intervalele orare pentru că unii, în special tineri, se folosesc de adeverinţe pentru a fenta restricţiile. „Poate să îi facă pe o perioadă limitată anumite intervale orare. Toată presa vuieşte că fiecare face ce vrea. Ne obligă să fim puţin mai radicali. Sunt nişte drepturi îngrădite. Sunt foarte mulţi care sub masca asta (n.r. a serviciului) se plimbă, în special tinerii. Sunt firme care lucrează în construcţii, cară cu microbuzul. Nu suntem absurzi, dar nici să nu stea în duba aia unul în braţele celuilalt”, a mai declarat poliţistul.

„Apare un risc major pentru economia locală”

Duminică, Prefectura Timiş a anunţat că în 24 de ore poliţiştii timişeni au aplicat 511 amenzi în valoare de 900.780 de lei pentru nerespectarea măsurii privind restricţionarea circulaţiei. Nu se cunoaşte care au fost situaţiile concrete pentru care s-au aplicat aceste amenzi. O antreprenoare din Timişoara a avertizat că Poliţia trebuie să fie foarte atentă la modul în care aplică restricţiile de circulaţie pentru că oprirea oamenilor de la a-şi face cumpărăturile de la producătorii locali şi direcţionarea lor spre supermarketuri poate avea efecte devastatoare pentru economia locală.

„Lăsând la o parte faptul că nu mai este specificat niciunde că ai voie să îţi faci cumpărăturile doar din apropiere, deci este abuziv ca politiştii să ameninţe, intimideze, să judece ei ce este necesar şi ce este aproape apare un risc major pentru economia locală, pentru că omul intimidat, prost informat şi speriat care ştie că trebuie să îşi facă cumpărăturile va alege de cele mai multe ori un supermarket, unde va avea diversitate mai mare. Ori în această situatie vor avea de suferit micii producători locali, care nu vor supravieţui acestei perioade”, a arătat antreprenoarea din Timişoara, care a continuat.

„Prin atitudinea discreţionară, organele de Poliţie nu fac decât să orienteze decizia oamenilor, care sunt uşor de speriat în această perioadă. Nu poate orgqnul de control să decidă ce este necesar pentru mine ca individ. De exemplu, sunt intolerant la gluten si pot mânca doar pâine cu maia, altfel nu mă simt bine. Am nevoie de sortimentul de scutece x, altfel face copilul iritatii. Tocmai pentru că fiecare persoană e diferită, nu poţi judeca. Aleg să mă duc acolo pentru că e mai ieftin, mai bun, mă simt main în siguranţă sau pur şi simplu pentru că vreau să cumpăr şi să susţin o firmă care îmi doresc să supravieţuiască şi să pot cumpăra de la ea şi după. În fond, care e scopul restricţiilor? Să limităm contactul social, ori să amendezi pe cineva în maşină că a venit doi kilometri mai spre oraş la cumpărături, nu vad cum ajută. E ca şi cum ai amenda pe cineva că aleargă singur pe malul mării şi riscă să infecteze porumbeii”, a mai declarat antreprenoarea din Timişoara.



Cum pot fi contestate amenzile



Avocatul timişorean Gabriel Olteanu a explicat că amenzile primite în baza ordonanţei militare pot fi contestate în instanţă, la fel ca orice altă amendă. „Se poate contesta în instanţă în termen de 15 zile de la comunicare (înmânare, dacă petentul semnează de primire, data comunicării prin poştă, dacă se refuză semnarea şi procesul-verbal se trimite prin poştă). Plângerea se depune la judecatoria în raza căreia a fost săvârşită contravenţia şi trebuie ataşate copia procesului - verbal, a cărţii de identitate şi probele petentului. Se aplică prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor”, a declarat avocatul Gabriel Olteanu, potrivit căruia procesele pot fi deschise trimiţând documentele prin poştă sau prin email. „De preferat este ca documentele să fie depuse online cu semnătura electronic, dar se poate şi lista, semna, scana şi trimite prin email. Adresele instanţelor se găsesc pe portatul instanţelor de judecată portal.just.ro”, a mai declarat avocatul.