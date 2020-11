Dominic Fritz face noi dezvăluiri din Primăria Timişoara. Lipsă de randament, răsplătită cu salariu excelent

Funcţionarii care lucrează la implementarea proiectelor din fonduri europene au dreptul, potrivit legii, să primească un spor de până la 50 la sută din salariu. Potrivit lui Dominic Fritz, Primăria Timişoara a reuşit să scrie proiecte europene şi să obţină, în mandatul lui Nicolae Robu, contracte de finanţare în valoare de 480 de milioane de lei.

Fritz susţine că din cele 480 de milioane de lei au fost atrase efectiv (rambursate de Uniunea Europeană) fonduri de un milion de lei, multe dintre proiecte, cum ar fi cele de reabilitare a blocurilor, fiind blocate. Cu toate acestea, spune Fritz, peste 120 de funcţionari din Primăria Timişoara au primit sporuri pentru implementarea proiectelor din fonduri europene în valoare de 6,5 milioane de lei.

„În ultimii ani, Primăria Timişoara a contractat proiecte de 460 de milioane de lei. Din această sumă de 460 de milioane de lei, am primit până acum suma de un milion de lei. Este o rată de absorbţie de 0,22 la sută. Asta este o cifră care nu ne mulţumeşte. Sunt multe proiecte care rulează de un an sau doi şi încă nu s-a rambursat nimic. Câteva proiecte sunt efectiv blocate.

Am aruncat o privire pe sporurile plătite pentru aceste fonduri şi am constatat cu surprindere că în perioada 2018-2020 am plătit 6,5 milioane de lei pentru sporuri salariale pentru aceste proiecte. Asta înseamnă că am cheltuit deocamdată (n.r. din fonduri europene) un milion şi am plătit sporuri de aproape şapte milioane de lei”, a declarat Dominic Fritz.

Noul primar al Timişoarei a precizat că acordarea sporurilor se suspendă cel puţin până la sfârşitul anului 2020, urmând ca problema să fie rediscutată în momentul în care proiectele sunt implementate efectiv.

Dominic Fritz a explicat că sporurile primite de funcţionarii Primăriei Timişoara nu au fost pentru scrierea proiectelor în vederea obţinerii finanţării, ci pentru implementarea lor.



„Ideea este că ei (n.r. - funcţionarii) muncesc la aceste proiecte în timpul orelor de lucru, nu sunt ore suplimentare. Sunt unele proiecte în care nu s-a mişcat nimic, dar văd în tabel că cineva a primit un spor de 30 - 40% pentru 80 -100 de ore muncite într-o lună pentru acest proiect; văd o dată la două zile o şedinţă de coordonare de două ore, iar acolo am nişte semne de întrebare, pentru că rezultatul nu corespunde cu efortul presupus depus", a mai declarat primarul Dominic Fritz.

Fostul primar Nicolae Robu nu a răspuns solicitării de a exprima un punct de vedere.

Vă recomandăm să citiţi şi:



Nicolae Robu, învins la scor de Dominic Fritz. Diferenţa este de peste 20 la sută

Nicolae Robu a dezvăluit ce a simţit când şi-a dat seama că a pierdut alegerile: „Am fost inundat de o linişte dumnezeiască”