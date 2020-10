Universitatea Politehnica din Timişoara pregăteşte pentru aniversarea celor 100 de ani de la înfiinţare un concert inedit, cu o trupă alcătuită de vede ale muzicii româneşti, cu toţii foşti studenţi politehnişti. Ideea îi aparţine lui Bogdan Puriş, realizatorul de emisiuni muzicale la Radio Timişoara, el însuşi absolvent la Poli. Formula de bază a bandului este alcătuită din vocaliştii Mircea Baniciu, ex-Phoenix, actualmente la Pasărea Rock, şi Călin Pop de la Celelalte Cuvinte, toboşarul Vali Potra de la Blazzaj sau Abra, pianistul Teo Pop de la JazzyBIT sau Quo Vadis şi Tiberiu Bako, fostul basist al trupei Cargo.

“Ideea a fost de a arăta o altă faţă a acestei instituţii emblematice pentru Timişoara, care a adus faimă oraşului şi României departe pe meridiane. Este vorba de o latură artistică a Politehnicii. Nu a pregătit doar ingineri sau arhitecţi, ci o serie de mari nume, vedete în aria artistică, au terminat Politehnica din Timişoara. Multă lume nu ştie că sunt absolvenţi de Politehnică şi am zis că de centenar o să punem în practică un concert rock cu mari nume care au terminat Politehnica din Timişoara. Proiectul nu se va oprit cu acest concert, sperăm să continue alături de UPT, să ducă imaginea universităţii şi în alte colţuri ale ţării, la marile sau micile evenimente. Deocamdată suntem focalizaţi pe acest concert”, a declarat Bogdan Puriş.



Piesă specială pentru centenar

Formaţia va cântă piese celebre ale trupelor în care au evoluat sau încă mai cântă artiştii dar va fi şi o piesă compusă special despre centenarul Politehnicii, prietenie şi viitor, autorul textului fiind scriitorul Robert Şerban.





“Am fost invitat să scriu un poem, pentru că nu e chiar un text. A fost foarte complicat, pentru că un astfel de text aniversar poate să fie oricând ridicol. Eşti la limita ridiolului când faci un tip de dedicaţie cuiva, pentru cineva. În primul rând că se poate data, în al doilea pentru că e contextual, iar în al treilea rând pentru că s-au mai făcut. Dacă vă uitaţi la textele imnurilor o să vedeţi că pe udeva au fel de fel de chestii şchioape. Am muncit ceva, am încercat să fac un poem cu ideea de Politehnică, cu ideea de prietenie, cu ideea de viitor. Cred că mi-a ieşit. Am ajuns la vârsta la care să-mi dau seama dacă ratez sau dacă fac un lucru bun”, a spus Robert Şerban.

Bogdan Puriş, Vali Potra, Tiberiu Bako, Teo Pop, Robert Şerban, Florin Drăgan - rectorul UPT, Teo Pop şi Mircea Baniciu



Baniciu şi-a pus diploma pe perete

Mircea Baniciu are o carieră solistică impresionantă. A cântat în Phoenix, Pasărea Colibri, iar actualmente este în Pasărea Rock. Baniciu a fost student la Arhitectură.





“După ce au fugit colegii mei din Phoenix, am fost pus în situaţia să mă angajez ca arhitect. Dar mi s-au oferit apoi foarte multe oportunităţi, televiziune, Electrecord etc. de a face carieră pe partea muzicală. Eu ca student am fost solistul trupei Phoenix şi nu pot să vă spun cât de greu mi-a fost. Plecam în turnee, trebuia să recuperez cursurile, îmi spuneau mulţi să o las baltă că nu o să termin facultatea. Cum nici colegii mei din trupă nu au terminat. Până la urmă eu am fost cel mai sârguincios, am luat o diplomă pe care am preţuit-o până la un moment dat. Dar continuând cu muzica, am ajuns să înrămez diploma şi să o pun pe perete. Nu mi s-a mai invit ocazia să fac arhitectură”, a povestit Mircea Baniciu.

Mircea Baniciu



Celelalte Cuvinte s-a născut la Timişoara

Orădeanul Călin Pop a înfiind Celelalte Cuvinte în 1981, atunci când a devenit student la Politehnica din Timişoara. A terminat o secţie celebră a Politehnicii, TCM (Tehnologia Construcţiilor de Maşini).

“Era o facultate la care intrai foarte uşor, dar era greu să te menţii. Eu am cântat din liceu, dar după ce am venit la Timişoara, împreună cu basistul şi toboşarul din acea trupă, am devenit trupa Casei Studenţilor. Timişoara a devenit oraşul lansării noastre, ne-am schimbat şi numele în Celelalte Cuvinte. Ne-am consacrat în mediul studenţesc, dar apoi am avut şansa să-l cunoaştem pe Florian Pitiş care ne-a făcut puntea spre Electrcord şi să ajungem în liga 1”, a declarat Călin Pop.



Vali Potra este implicat în numeroase proiecte muzicale.





Cei cinci muzicieni abslovenţi ai Politehnicii din Timişoara



Artiştii care lucrează în domeniu “Prima mea formaţie s-a numit Impact, care s-a destrămat în 1988, când doi colegi au fugit peste graniţă. Începusem deja şi cu Abra, apoi am avut proiect cu Arca şi de prin ’96 am ajuns în Blazzaj. Până în ziua de azi am ţinut aproape de domeniul muzical, indiferent de ce făceam în restul timpului. Eu am terminat Facultatea de Construcţii, secţia de Hidrotehnică, în 1990, chiar după revoluţie. Dar nu am mers pe direcţia asta, ci am ales partea muzicală”, a punctat Vali Potra.Cei cinci muzicieni abslovenţi ai Politehnicii din Timişoara

Pianistul Teo Pop este şi manager la o multinaţională din Timişoara. Reuşeşte să împletească igineria, managamentul şi viaţa artistică.

“Totul începe prin a face totul cu pasiune. Am absolvit Facultatea de Automatică şi Calculatoare în 2007. Am rămas şi ca asistent un an, mi-a plăcut foarte mult în Politehnică. În momentul de faţă activez în domeniul IT, sunt manager pe România la o firmă germană, Valeo. Cu JazzyBIT încercăm să ducem muzica noastră în cât mai multe colţuri ale lumii, am cântat începând din Coreea de Sud, Qatar, Europa, până în America”, a declarat Teo Pop.

Şi Tiberiu Bako pune în practică cele învăţate la Politenica. El lucrează la o multinaţională în Ploieşti.

“Am absolvit Mecanica, UTS-ul, adică Sudura. În paralel cu facultatea activam cu Cargo sau cu Pro Musica. Când am terminat facultatea şi m-am angajat la Institutul de Sudură, am început să mă dezvolt mai mult pe partea inginerească şi de business. Până la urmă am renunţat la viaţa muzicală. De la Mecanică, am ajuns la Ploieşti, sunt director general la o firmă multinaţională de mase plastice. Muzica a rămas acolo, chitara bas este dragostea mea”, a afirmat Tiberiu Bako.

Locaţia nu este încă sigură

Regele Ferdinand a emis decretul de înfiinţare a Politehnicii în 11 noiembrie 1920, însă organizatorii vor ca acest concert să se desfăşoare duminică, 15 noiembrie, dată la care, acum un secol, Consiliul de miniştri a acceptat de fapt înfiinţarea universităţii prin alocarea unei sume de 1 milion de lei.

Nu este sigură încă locaţia în care se va desfăşura concertul, ce se anunţă a fi unul istoric, dar se doreşte a fi în aer liber, într-una din pieţele din centrul Timişoarei.

