Noile impozite din Timişoara, fără poveşti cu „mămăiţe cu brâu de lână” sau „milionari veroşi şi necruţători”

Administraţia Fritz propune pentru anul 2022 o majorare a impozitului pentru persoane fizice care deţin clădiri rezidenţiale cu 20 la sută şi o triplare a impozitelor pentru persoane fizice care deţin clădiri rezidenţiale. Practic, persoanele fizice care deţin clădiri sau apartamente destinate afacerilor vor plăti acelaşi impozit pe clădire la fel ca firmele, la cota maximă permisă de lege.

Omul de afaceri Ovidiu Şandor a salutat aplicarea unui tratament egal, dar a reclamat cuantumul impozitului, susţinând că este prea mare.

„Salut iniţiativa primăriei de a alinia impozitarea clădirilor rezidenţiale indiferent de forma de proprietate. Într-o economie de piaţă normală trebuie să asigurăm o egalitate a impozitării unor bunuri care au ca scop o activitate economică, indiferent cine o prestează. Cu privire la nivelul impozitării, de 1,95 la sută, consider că acest nivel este unul complet nejustificat de mare”, a declarat Şandor.

City managerul Matei Creiveanu, care a răspuns întrebărilor în lipsa primarului Dominic Fritz, i-a răspuns lui Şandor arătând că Timişoara nu îşi permite impozite mai mici.



„Timişoara nu îşi permite, şi o spun foarte clar, să funcţioneze cu impozit pe clădiri nerezidenţiale de 1,3 la sută. Asta e o realitate economică. Comparaţi cu Clujul, dar în calitate de mare angajator probabil că ştiţi şi nivelul de salarii de la Cluj. Municipiul Cluj încasează cu aproximativ 200 de milioane de lei mai mult pe an din impozitul pe salarii”, a replicat Creiveanu.

„De un an jumate nu auzim decât despre industria HORECA”

La rândul său, preşedintele Asociaţiei HORETIM, Corina Macri, a cerut un impozit „pe realitatea economică a acestui oraş”. „Nu credem că Timişoara nu este un oraş premium, de 1,95 la sută. Oradea are 1 la sută, Siboul, Braşovul, Bucureştiul au 1,5 la sută. Din păcate, cu ceea ce se face nu se stimulează cu absolut nimic iniţiativa antreprenorilor locali. Vin dintr-o industrie grav afectată. Nu am fost ajutaţi decât anul trecut pentru că s-a impus de la Guvern. Pentru noi este foarte mult”, a arătat Corina Macri.



City managerul Creiveanu, i-a dat o replică dură Corinei Macri. „De un an jumate nu auzim decât despre industria HORECA. Industria productivă a tăcut şi a lucrat. Toţi au fost loviţi, de restricţii, de oameni care s-au îmbolnăvit. În vremuri de pace, şi o spun rapoartele Băncii Mondiale, indusrtria HORECA este cea mai predispusă la evaziune fiscală. Este industria care în vremuri de pace şi vremuri bune nu prea vrea să ştie de stat. Acum că au venit vremuri de criză, brusc ne-am adus aminte că există stat”, a fost replica lui Creiveanu.

Fătă „mămăiţa cu brâu de lână şi milionarul veros”

Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari (FALT) Timişoara, Petru Olariu, a reclamat faptul că majorarea impozitului pentru persoanele fizice care deţin clădiri nerezidenţiale îi afectează pe proprietarii de apartamente care au mici afaceri sau care le închiriază unor firme.

„În toată campania electorală nu am văzut afiş care să spună că o să se mărească impozitele. Administratorii de bloc, persoanele fizice autorizate, persoanele care au o pensie mică, dar au un mic apartament şi îl închiriază unei persoane juridice, pe lângă că declară contractul, venim şi mărim impozitele. Motivaţia am înţeles-o, dar dacă face cineva ceva la limita legii, acolo trebuie să umblu”, a spus Olariu.

„Noi vrem să preîntâmpinăm o practică de optimizare fiscală. Este o aritmetică simplă. Vrem tratament egal la activitate similară. Nu avem mămăiţa simbolică cu brâul de lână, nici milionarul veros şi necruţător. Nu tratăm în clişee. Impozitul şi politica fiscală este o aritmetică simplă. Încercăm să acordăm un tratament egal, atâta tot”, a replicat Matei Creiveanu.

Reprezentanţii Primăriei Timişoara au declarat că toţi cei care au avut obiecţii pe marginea proiectului privind taxele şi impozitele locale vor primi răspuns în scris. Decizia finală aparţine Consiliului Local.

