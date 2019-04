Motivele pentru care România se află pe ultimul loc în UE la citit: „Nu există librării la sate, iar mediul rural acoperă cam 49 la sută din totalul populaţiei”

Salonul de carte Bookfest Timişoara, ediţia cu numărul VIII, şi-a deschis porţile de joi. Vreme de patru zile, timişorenii iubitorii de carte sunt aşteptaţi la Centrul Regional de Afaceri pentru a descoperi peste 25.000 de volume, prezentate de 37 de edituri şi expozanţi. Spre desoebire de alţi ani, un segment aflat în creştere este cel pentru copii, spune directorul Bookfest Timişoara, Mihai Mitrică.

„Avem în acest an cu circa 10 la sută mai mulţi expozanţi faţă de anul trecut. Sunt foarte mulţi distribuitori de carte pe care îi avem în Bookfest, iar numărul titlurilor pe care editurile cu stand propriu pe care le-au adus în acest an este mult mai mare, pentru că a crecut extraordinar de mult producţia de carte pentru copii. Cărţile pentru copii sunt într-un număr covârşitor în interiorul Bokfest Timişoara”, a spus Mihai Mitrică.

A crescut piaţa de carte pentru copii

În România, piaţa de carte a cunoscut o uşoară crestere, tocmai datoriată segmentului pentru copii. O explicaţie pentru această creştere, oferită de preşedintele Asociaţia Editorilor din România, este compensarea sistemului educaţional prin oferta pe care le au editurile private.

„Părinţilor şi copiilor le surâde mult mai mult decât ceea ce găsesc pe băncile şcolii. Avem manuale, care din vina ministerului, nu mai sunt updatate de zeci de ani, părinţii îşi dau seanma că geografia s-a mai schimbat, istoria la fel, şi atunci aleg să se îndrepte spre standul unor edituri private, care să le ofere informaţia actualizată ”, a mai spus Mihai Mitrică.

„Se vede un interes pentru cartea non-ficţiune”



Târgul de carte acoperă o paletă extrem de largă de genuri. De la carte religioasă, spirituală, foarte mult self-help şi psihologie, pentru că e un bum al acestori cărţi, la multe cărţi de eseistică, ştiinţă şi istorie modernă.

„Se vede un interes pentru cartea non-ficţiune, cartea ştiinţei, e nevoia de a găsi informaţie certificată, în dauna pseudo-experţilor care se vântăură prin studoirule de televiziune, care ne ameţesc pur şi simplu cu torentele lor non-vorbe”, a adăugat Mitrică.

La coada UE

Deşi în 2018 a avut o creştere de până la 10 la sută, România nu stă deloc bine în comparaţie cu ţările din Uniunea Europeană.



„România e cea mai mică piaţă de carte pe cap de locuitori din Uniunea Europeană. Piaţa noastră este cifrată la 60 de milioane de euro. Bulgaria, care are o populaţie înjumătăţită faţă de România are tot o piaţă de carte de 60 de milioane de euro. Ungaria, care are jumătate din populaţia României, are o piaţă de carte de 160 de milioane de euro. Faceţi calulele. Nu facem comparaţia cu Germania, care e la 9 miliarde de euro anual”, a mai declarat Mihai Mitrică.

„Nu avem librării”

Directorul Bookfest Timişoara susţine că lucrurile nu se vor schimba curând din moment ce România stă extrem de prost la infrastructură.



„Nu avem librării. Există până în 250 de puncte de librării concentrare în oraşe. Nu există librării la sate, deşi mediul rural acoperă cam 49 la sută din totalul populaţiei. Oamenii aceia sunt rupţi de piaţa de carte. Oamenii din România nu sunt obişnuiţi să citească, pentru că nu sunt obişnuiţi să vadă crăţi. Nu mai sunt librării. Unde să te întâlneşti cu cărţi? Foarte puţini mai au o bibliotecă personală acasă. Trebuie un program naţional de promovare a cititului, desprinderea copiilor de modul învechit de a preda literatura, care îi face pe foarte mulţi să urască să citească. Cei care am trecut prin şcoală ştim câte cometarii aveam de tocit, îi înţelegem perfect de ce nu vor să citească. Copii nu ştiu că există scriitori care trăiesc, ei cred că toţi sunt morţi”, a comentat Mihai Mitrică.

Invitaţi de marcă la Bookfest Timişoara

Zilele acestea, Bookfest aduce la Timişoara foarte mulţi autori celebri. Vor fi prezenţi Cristian Tudor

Popescu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici, Sebastian Lăzăroiu, Radu Paraschivescu, Tatiana Niculescu, Şerban Foarţă, Robert Şerban şi mulţi alţii.

La fel ca la toate ediţiile Bookfest, intrarea publicului va fi liberă atât în cadrul Salonului de Carte, cât şi la toate evenimentele programate pe durata acestuia.





În toate cele patru zile, Bookfest Timişoara va putea fi vizitat între orele 10.00 şi 20.00.

