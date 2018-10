FOTO Sala de naşteri a Maternităţii Bega arată ca nouă după lucrările de reabilitare

GALERIE FOTO

Lucrările de modernizare a Maternităţii Bega din Timişoara au demarat în urmă cu patru ani. O mare parte din spital a căpătat deja o faţă civilizată, condiţiile pentru pacienţi fiind asemănătoare cu clinicile din mediul privat.

Până în acest momen s-au investit câteva milioane de euro. Ultimele lucrări s-au efectuat la una din cele două săli de naşteri pe cale naturală ale spitalului.

Sala de naştere a fost refăcută în totalitate, de la podea, până la pereţi, s-au schimbat geamurile, s-au pus jaluleze acceptate de normativele europene, s-au schimbat instalaţia electrică şi de termoficare.

„Practic am renovat aproape toate saloanele de ginecologie, am renovat partea de obstetrică, blocul operator în totalitate, la fel şi compartimentul de neonatologie, dar şi o mare parte din demisol. Procesul a început în 2014, iar investiţia se ridică la câteva milioane de euro. Reabilitarea acestei săli de naştere a costat 160.000 de lei şi a fost făcută prin finanţare de la Consiliul Judeţean Timiş. Mai avem o sală de naştere care este nerenovată, ea face parte din acel procent de 20 la sută din spaţiile nerenovate. La saloanele de obstetrică am început deja procedura de renovare”, a declarat Marius Craina, managerul Spitalului Judeţean Timiş.

Managerul susţine că la sfârşitul anului viitor, întreaga maternitate va fi declarată renovată şi modernizată.

Clinica Bega urmează să se mute din clădirea actuală când va fi gata noua maternitate. Până atunci însă vor mai trece câţiva ani. Clădirea este proprietatea Consiliului Judeţean, astfel că după construcţia noii maternităţi, aici urmează să fie mutată Clinica de Psihiatrie, care funcţionează într-o clădire veche, nereabilitată, unde se plăteşte şi o chirie substanţială.

„Mulţi ne întreabă de ce investim aici, pentru că vom avea o clădire nouă. Dar până atunci mai trec câţiva ani. În condiţiile existente aici în urmă cu câţiva ani era imposibil de lucrat. După mutarea maternităţii, se vor putea muta aici cei de la Psihiatrie. Clădirea în care funcţionează ei este privată, iar Consiliul Judeţean nu poate investi acolo. În plus se plăteşte şi chirie”, a mai spus Craina.