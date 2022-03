Femeile care fug cu copiii de războiul din Ucraina sunt în siguranţă la Timişoara. Un hotel mare din oraş le oferă cazare

Ne confruntăm cu o nouă criză umanitară majoră care nu a fost niciodată atât de gravă de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial încoace. Invazia Ucrainei de către Rusia a creat un flux de migraţie din Ucraina în Polonia, Ungaria şi România.









Oamenii fug de război în căutarea unui adăpost pentru a se afla în siguranţă. Timişorenii continuă să îşi arate solidaritatea cu cetăţenii ucraineni. Hotelul NH le pune la dispoziţie cazare şi masă. Primele femei cu copii au sosit la începutul săptămânii.

Olena şi sora ei Aleona sunt de trei zile pe drum, cu copiii lor de doi şi trei ani.

„Noi venim din Kiev. Pentru că au început să se complice lucrurile, am plecat la rudele care stau aproape de graniţa cu Moldova. În 26 februarie, am trecut graniţa în Republica Moldova. De acolo am fost ajutaţi să trecem în România, iar la Timişoara am ajuns prin intermediul unei familii de români. Avem prieteni în Belgia, Germania şi Polonia, ca atare am vrea să mergem mai departe. Dar ne-am oprit deocamdată aici, aproape de granţă. Acasă au rămas rudele şi soţul, care nu mai pot să iasă din ţară. În Kiev, oamenii nu au voie să iasă afară noaptea, doar între orele opt şi zece seara, magazinele şi farmaciile au fost închise până marţi. Acum le-au deschis, oamenii pot cumpăra alimente sau medicamente”, a declarat Olena (31 de ani), care deţine în Ucraina o firmă care produce echipament sportiv.

“E foarte urât şi înspăimântător ceea ce se întâmplă în Ucraina. Eram cumva obişnuiţi cu ideea de război, dar acesta era mai departe, în regiunea Donbas, unde a început în 2014. Acum toată lumea vrea să fugă de război şi de moarte. Norocul nostru a fost că avem rude aproape de Republica Moldova şi am primit ajutor să plecăm. Noi avem rude şi în Rusia, avem prieteni ruşi şi în Ucraina, dar niciodată nu au fost discuţii despre politică şi teritorii. Noi, oamenii simplii am trăit împreună, fără probleme. Nu existau discriminări”, a completat Anna (21 de ani), care lucrează la Kiev ca programator.

15 camere la Hotel NH

Hotelul NH pune la dispoziţia refuguiaţilor 15 camere. Aceştia primesc şi trei mese pe zi.

“A fost foarte uşor să ne implicăm, toată lumea e martoră la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Am simţit că trebuie să fim solidari cu poporul ucrainean. Au venit până acum undeva la 20 de persoane, dar mai aşteptăm să vină. Mai vin microbuse de la Bucureşti şi de la vama Siret. Majoritatea îşi vor continua drumul către vest, alţii nu au niciun plan”, a spus Gabriel Holznagel, managerul hotelului NH din Timişoara.

"Mulţi sunt pe drum, obosiţi şi nemâncaţi"

Ivan Marocico, fost deputat al minorităţii ucrainene în Parlamentul României, este cel care zi şi noapte se preocupă de soarta refugiaţilor.

“Sunt cu sufletul la <mama> Ucraina. De câteva zile toată familia mea e implicată. N-am cuvinte despre ce se întâmplă cu fraţii noştri de acolo. Am ajutat deja mai multe persoane, unii au venit doar pentru o noapte, apoi au plecat mai departe, sunt în contact şi cu alţii care sunt acum pe drum, obosiţi, nemâncaţi, o maşină a rămas fără benzină, noroc că voluntarii i-au ajutat. Totodata ne organizăm şi cu ajutoare. Am primit solicitări din zona Cernăuţi. Acolo sunt foarte mulţi refugiaţi, sunt în corturile amenajate pe stadion. Au nevoie de pături, pelerine şi ne-au solicitat lanterne, baterii şi acumulatori”, a declarat Ivan Marocico.

Conform Poliţiei de Frontieră Timişoara, majoritatea refugiaţilor ucraineni care ajung în oraş sunt doar în tranzit, aceştia dorind să ajungă în vestul Europei. În jur de o sută de persoane au părăsit ţara noastră în ultimele 24 de oră, cei mai mulţi pe la graniţa cu Ungaria.



