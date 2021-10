Clădire din centrul Timişoarei, pusă în vânzare pentru 6,4 milioane de euro

Consiliul Local Timişoara se întruneşte marţi, 26 octombrie 2021, într-o nouă şedinţă, iar unul dintre punctele de pe ordinea de zi vizează propunerea de neexercitare a dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a unei clădiri istorice formată din 15 spaţii comerciale şi de birouri. E vorba de clădirea din Piaţa Unirii 13, recent reabilitată şi pusă în vânzare pentru preţul de 6,4 milioane de euro. Clădirea este în proprietatea unei firme deţinute, la rândul său, de două societăţi italiene.

Potrivit consilierului liberal Dan Diaconu, fost viceprimar al Timişoarei, tranzacţia este una record pentru centrul istoric al Timişoarei. „Puţin probabil ca să fie exercitat dreptul de preemţiune la o asemenea sumă, mai ales că astfel de sume nu sunt prevăzute acum în bugetul local”, a explicat fostul viceprimar. Potrivit fostului viceprimar din timpul administraţiei Ciuhandu, una din cele mai mari tranzacţii a fost vânzarea Cazarmei U, cumpărată în 2008, de un grup lituanian, cu 11 milioane de euro, de la Primăria Timişoara.

Potrivit lui Diaconu, legea îi obligă pe proprietarii clădirilor istorice ca, în procesul de vânzare a imobilului, să le solicite Ministerului Culturii şi autorităţilor locale şi judeţene să îşi exercite dreptul de preemţiune, la preţul de vânzare. Dacă autorităţile nu îşi exercită dreptul de preemţiune, proprietarul are un an la dispoziţie să vândă imobilul, dar nu la un preţ mai mic decât cel pentru care s-a solicitat exercitarea dreptului de preemţiune. În aceste condiţii, în următorul an, clădirea din Piaţa Unirii 13 nu poate fi vândută sub preţul de 6,4 milioane de euro.

