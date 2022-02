Slujbe religioase în plantaţiile de viţă  de vie din Oltenia de Sfântul Mucenic Trifon FOTO

În satele Seuca şi Frânceşti, judeţul Gorj, au avut loc slujbe în mijlocul plantaţiilor de viţă de vie.





„Astăzi, în Seuca şi Frânceşti două dintre cele 7 sate sate ale comunei Peştişani preoţii au făcut slujbe şi au sfinţit viile, au fost aprinse lumânări în toate plantaţiile pentru ca rodul să fie bogat şi via ocrotită pe tot parcurusul anului. În popor exista credinţa că Sf Mucenic Trifon are putere asupra începutului de primăvară.





Astfel, el este cunoscut în credinţa populară ca cel ce păzeşte livezile de omizi şi lăcuste, iar pe oameni, de nebunie.

În ziua de pomenire a Sfântului Trifon se practică o serie de rituri, cu scopul de a asigura protecţia şi fertilitatea livezilor de pomi fructiferi şi a viilor. În vechime, viticultorii şi pomicultorii ţineau post în această zi şi chemau preotul să le stropească cu agheazmă livezile şi via, ca aceastea să fie ferite de nerodire şi de secetă sau grindină“, se arată pe pagina facebook.com/DiscoverPestisani.

Sfântul Mucenic Trifon este considerat făcător de minuni, deoarece cu puterea rugăciunii sale alunga bolile şi duhurile necurate.

Foto: facebook.com/DiscoverPestisani

„El este ocrotitorul grădinarilor, florarilor şi păsărilor, fiind cel ce poate îndepărta insectele dăunătoare şi păzi lanurile de secetă şi grindină. În calendarul ortodox este prăznuit în data de 1 februarie.

Deoarece Sfântul Trifon este cinstit ca fiind cel care protejează grădinile şi livezile împotriva insectelor dăunătoare şi a altor calamităţi naturale, el este zugrăvit în icoane purtând în mană o ramură de copac înfrunzită.

Foto: facebook.com/DiscoverPestisani

În sudul Olteniei există un ritual complex de pregătire a viei pentru noul sezon, cunoscut sub numele de Arezeanul (Tăiatul) viilor. Pe lângă acest obicei de tăiere a corzilor de viţă-de-vie, viticultorii aprind focuri la marginea plantaţiilor şi afumă via cu o cârpă aprinsă, spre a feri via de pătrunderea forţelor malefice“, se mai prezintă pe pagina facebook.com/DiscoverPestisani.

Foto: facebook.com/DiscoverPestisani

