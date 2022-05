Reacţiile bătrânilor şi bolnavilor dintr-un azil din Gorj când au beneficiat de masaj prima dată în viaţa lor VIDEO

Aproximativ 35 de persoane care se confruntă cu probleme de sănătate au beneficiat de masaje terapeutice.





Cristian Bărbuică, un maseur cunoscut la nivel naţional, câştigător a mai multor concursuri internaţionale de masaj,. a fost unul dintre voluntarii care le-au adus bătrânilor un strop de bucurie. Acesta a povestit că unii dintre pacienţi au plâns şi i-au rugat cu lacrimi în ochi să mai vină.





„Alături de mine au mai fost două colege de la Facultatea de Kineto-terapie şi Motricitate, precum şi alţi trei voluntari maseuri. Am fost cu mesele noastre. Am făcut masaj terapeutic chiar şi la persoane care se aflau în scaunul cu rotile. A fost ceva emoţionant şi mă bucur că am putut să le fim de ajutor. Pentru cei tineri a fost un impact foarte mare. Unii dintre pacienţi au început să plângă şi ne-au mărturisit că nu au avut parte de un masaj în toată viaţa lor, iar asta ne-a mişcat oricât de puternici din punct de vedere emoţional suntem. Urmează să organizăm o acţiune şi la Centrul de îngrijire de la Suseni“, spune Cristian.

„A fost o activitate mai mult decât reuşită“

Centrul de îngrijire din Dobriţa se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj. Reprezentanţii instituţiei s-au declarat încântaţi de această acţiunea.

„Şapte reprezentanţi ai Asociaţiei de masaj şi terapii complementare au fost prezenţi la Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, unde au făcut masaj de relaxare unui număr de 35 de beneficiari. A fost o activitate mai mult decât reuşită, beneficiarii declarându-se încântaţi. Le mulţumim, pe această cale, reprezentanţilor Asociaţiei şi sperăm să mai aibă loc astfel de activităţi şi în alte centre!“, a spus Minodora Sucea, purtător de cuvânt al DGASPC Gorj.