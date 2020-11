Fost poliţist local, condamnat la închisoare pentru furturi

Dragos Medeleanu a primit o pedeapsă de un an şi cinci luni de închisoare: „Contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 9 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, rezultând în final pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare. În baza art. 72 Cod penal raportat la art. 404 alin. 4 Cod pr. pen., constată că inculpatul a fost reţinut în cauză pentru o perioadă de 24 de ore prin ordonan?a din data de 19.03.2020. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 5 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei“, se arată în sentinţa instanţei de judecată.

Acesta trebuie să efectueze şi muncă în folosul comunităţii la Edilitara sau Transloc.

A fost declarat inapt din motive medicale

La începutul acestui an, Constantin Dragoş Medeleanu, fost poliţist local, a fost prins de o patrulă de ordine şi siguranţă publică în timp ce fura un pachet de ţigări dintr-un autoturism parcat într-un cartier din Târgu Jiu.

Acesta a sustras şli alte bunuri, inclusiv din centrul comercial din Târgu Jiu.

Constantin Dragoş Medeleanu a ieşit la pensie pe caz de boală, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Potrivit colegilor acestuia, Medeleanu suferea mult după ce s-a despărţit de soţia sa. Acesta nu ar fi urmat nici tratamentul medicamentos care i-a fost prescris, iar problemele de sănătate s-au agravat, astfel că a fost declarat inapt pentru a-şi desfăşura activitatea ca poliţist local.