Femeia care-şi tratează fetiţa bolnavă de autism cu ajutorul delfinilor. „A început să-mi spună mama“

Gorjeanca a ajuns pentru prima dată în Mexic în anul 2016. Ca să ajungă în acest loc, Elena a fost nevoită să facă un împrumut bancar. S-a remarcat prin faptul că era comunicativă, astfel că a fost solicitată să acorde o serie de interviuri, lucru care i-a adus mai multe şedinţe gratuite pentru fiica sa.





Am citit foarte mult despre această terapie alternativă care acţionează la nivelul întregului organism. Eu am considerat că este cea mai bună soluţie pentru fata mea şi nu m-am înşelat. Când ne-am întors, am fost cu fetiţa la o doamnă medic din Bucureşti, care ne-a recomandat să urmăm în continuare şedinţele de recuperare de acest fel.





„Analizele fetiţei au ieşit proaste, dar, după prima vizită în Mexic, valorile s-au modificat au fost în parametrii normali. Mai târziu, am descoperit un marker tumoral crescut pe tiroidă şi TSH crescut. După 20 de şedinţe cu delfini, TSH a fost din nou în parametri normali. Am făcut un credit bancar pentru a merge la delfinoterapie.





Am plecat pe 15 aprilie şi ne-am întors pe 15 iunie. La dus a fost foarte greu, dar la întoarcere nu a avut niciun fel de probleme. Mexicanii sunt nişte oameni extrem de primitori, de călduroşi şi de dornici să ajute. Am închiriat o casă cu 150 de euro pe lună. Terapia dura 15 minute, timp în care copilul stătea culcat pe spate, în apă sau pe platformă. Delfinul era ghidat de către antrenori să vină lângă capul copilului, iar de acolo se transmiteau acele unde care ajung în tot organismul. Delfinii erau foarte cuminţi. La un interval de 3-4 minute se desprindeau pentru câteva secunde de copil ca să-şi ia hrana şi se întorceau.







La prima vizită la clinica din Leon am făcut în jur de 40-45 de minute de delfinoterapie. Am avut noroc să avem un terapeut sufletist, care de fiecare dată când trebuia să se acorde un interviu la televiziune ne chema ca să beneficiem de şedinţă gratuită. Au fost mai multe situaţii de felul acesta. Pentru că am avut un număr mai mare de şedinţe, costul s-a redus S-a simţit o îmbunătăţire şi din punct de vedere al analizelor, comportamental, dar şi în privinţa achiziţiilor, care au fost pierdute, apoi, pentru că eu m-am întors la serviciu“.

Fetiţa a început să rostească mai multe cuvinte

În anul 2018, Elena a reuşit să meargă din nou la centrul de recuperare din Leon. A fost acceptată ca voluntar, iar asta a însemnat o reducere semnificativă a costurilor. „Am început discuţiile cu fostul terapeut pentru a deveni voluntar şi a rămas doar să fiu acceptată. Am plecat pe 30 august şi ne-am întors la începutul lunii decembrie. Am lucrat atât cu fetiţa mea, dar i-am lăsat şi pe alţi terapeuţi să lucreze cu ea, pentru că doream să interacţioneze şi cu alte persoane. Lucram cu grupuri de copii care veneau pe o perioadă de 5-6 zile sau mai mult. Intram cu copiii în apă. Aveam grijă să fie liniştiţi. Erau copiii cărora le plăcea să le cânţi, altora cărora le vorbeam. Stăteam de vorbă ei pentru ca cele 15 minute să treacă într-un mod cât mai plăcut. Anul trecut, când am fost voluntar, la clinică au venit în grup organizat doar familii din Mexic. Pentru mine, ca voluntar, costurile s-au redus semnificativ şi am ajuns să achit 160 de lei pe şedinţă“, ne spune Elena.

Terapia cu delfini a avut efecte îmbucurătoare. Fetiţa, care până atunci nu vorbea, a început să spună „mama“ şi câteva cuvinte în limba spaniolă, iar toate analizele au fost în parametrii normali.

„După şedinţa de anul trecut, fetiţa a început să-mi spună mama, cai şi rosteşte câteva cuvinte în spaniolă. Valoarea TSH este mai multe decât o reuşită, pentru că a intrat în parametrii normali fără medicamente“,

ne explică Elena Dobroiu.

„Am fost şocată de reacţia lor“

Elena Dobroiu ne povesteşte că mexicanii sunt extrem de binevoitori cu persoanele cu dizabilităţi: „Mexicanii sunt foarte deschişi. La intrare în centru există un complex de piscine, iar la intrare lucrează o persoană cu dizabilităţi, care are picioarele amputate. Acolo când face copilul o criză, nu se uită nimeni ciudat la tine sau nu te critică, ci vin şi te întreabă dacă te pot ajuta cu ceva. În anul 2017, am fost la un concert şi după o oră şi jumătate a început să aplaude şi să strige, iar persoanele care stăteau în faţa mea s-au întors şi m-au privit, iar eu le-am spus că are autism şi atunci am fost şocată de reacţia lor: în loc să critice să face zgomot, oamenii din rândurile din faţa s-au dat la o parte ca Anastasia să vadă mai vine scena. A însemnat ernorm acest lucru“.

Elena vrea să ajungă şi în acest an în Mexic cu fetiţa şi încearcă să obţină fondurile necesare.

Şi în România se efectuează delfinoterapie, dar costurile sunt mult mai mari. „Eu nu îmi permit să merg în România. Costurile sunt de aproximativ 240 de euro/zi, la care se adaugă costurile de cazare şi masă“, mai precizează Elena.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: