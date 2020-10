Ciobanul care a fost înmormântat de familie şi se zbate acum să fie declarat în viaţă. „Am început să râd când am auzit că sunt mort şi că mi-au trimis coroane“

Teribila întâmplare s-a petrecut în urmă cu doi ani, însă şi acum gorjeanul care a muncit o viaţă întreagă ca cioban apare ca decedat în documentele oficiale, deoarece actul de deces nu a fost anulat, iar familia a rămas cu o mare pagubă după ce l-a înmormântat şi a urmat obiceiurile specifice.

Vasile Neprea muncea, în anul 2018, la o stână din apropierea localităţi Petrila, din Valea Jiului, din judeţul Hunedoara, care ar aparţine conform spuselor gorjeanului chiar primarului oraşului. A avut un conflict cu proprietarul stânii şi a plecat pe jos. A lăsat telefonul mobil la stână, astfel că nu a mai putut să îşi contacteze luni bune familia aflată în comuna gorjeană Bolboşi, care l-a dat dispărut. După un timp, într-o fântână din apropiere de Petroşani a fost găsit un cadavru, iar autorităţile au luat în considerare că ar putea să fie chiar gorjeanul dispărut. „Mama mea de 83 de ani şi fratele au fost chemaţi la morgă pentru a recunoaşte cadavrul. Nebunul de frate-miu a dat declaraţie că sunt eu, aşa că s-a eliberat certificat de deces. Cred că era bucuros că am murit. Am înţeles că era în putrefacţie“, povesteşte „mortul“.

„Am început să râd când am auzit că sunt mort“

Cadavrul a fost luat şi îngropat de familie, în cimitirul din satul Valea. Nu am fost înmormântat cu slujbă religioasă, pentru că anchetatorii au ajuns la concluzia că s-a sinucis. Cu toate acestea, familia i-a organizat pomană şi, apoi, o anumită perioadă, conform obiceiului, a dat de pomană pentru el.

Prin toamna anului 2018, bărbatul a reuşit să îşi procure un telefon mobil şi a sunat primarul, de la care a aflat că este decedat. „Mi-a spus că eu sunt decedat şi chiar mi-au trimis coroane la înmormântare. Eu am început să râd când am auzit. Primarul a sunat-o pe sora mea, care este în Bucureşti. Nu-i venea să creadă. Am sunat, pe urmă, familia. Mama a început să plângă de bucurie. Nu-i venea să creadă. Acum a rămas paguba. Nu ştiu cine o să plătească“.

Poliţiştii au dezgropat mormântul şi au ridicat oasele

Poliţia din Petroşani a deschis o anchetă pentru a stabili cine este mortul care a fost îngropat în locul ciobanului gorjean: „Am fost chemat la poliţia din Petroşani. Am fost cu patronul de aici. Subcomisarul Iacob mi-a luat toate declaraţiile şi amprente. Am auzit că au fost poliţiştii în cimitir şi au luat oasele din groapă. Nu ştiu ale cui sunt, că ale mele nu sunt. Nu ştiu de ce nu s-a făcut un test ADN. Nu ştiu cine o să plătească acum toate cheltuielile“

Ciobanul nu mai are niciun bun pe numele său. „Am rolul la casa din Bolboşi, dar primarul mi-a spus că nu mai am nimic pentru că sunt decedat“, a mai adăugat Vasile Neprea.

